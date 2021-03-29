小吃店怨「26k請不到台灣人」 他嘆：只有外籍員工應徵

一般小吃店員工的薪水大概要給多少才合理呢？日前一名網友發文透露「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，而他所開出的薪水為26k，月休4天，一天工作8小時，可是卻一直等不到人應徵，反而是店內外籍員工還自告奮勇的想帶朋友一起來工作，讓他很感嘆「不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，起薪26K、月休4天，一天8小時，從下午4時工作至凌晨12時，他也補充道，起初進學薪水的確不高，一切都是重新開始學，而工作主要是煮粥、準備開店事宜，基本上一個月內都能學會，所以前期薪水是真的不多，若未來能夠獨當一面，薪水會加到30K，還有月營業額5%的獎金。

「台灣人都是先從起薪看」原PO也抱怨表示，很多人看到26K就不考慮，只有外籍勞工接受這份薪水，讓他直言道「外籍員工沒有不好，但還是有些考量，（不然）乾脆開個越南印尼店就好啦！」，仍然希望可以找到適合的台灣員工。

此文一出，不少網友認為是原PO自己的薪水條件不好，紛紛表示「月休四天才不到3萬真的蠻少的」、「你不是員工難找，你最大問題在薪水出奇的低」、「月休四天？」、「這種時間、價錢，你很難找到人，只能笑笑」、「給多少薪水做多少事情啊」。