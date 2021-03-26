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她嘆出社會三年半沒漲薪… 網一面倒：年資不是重點

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友透露，自己已經出社會三年半，但近日入職新公司的月薪與前工作差不多，讓她疑惑「是不是談太低了」。示意圖／ingimage
一名女網友透露，自己已經出社會三年半，但近日入職新公司的月薪與前工作差不多，讓她疑惑「是不是談太低了」。示意圖／ingimage

人人都期待能隨著工作年資越久，薪水數字越高，不過，究竟多少年資時該達到多少的薪資，卻沒有統一標準。一名女網友就透露，自己出社會已經三年半，但近日入職新公司，月薪卻只有43K，似乎與剛出社會時相距不大，讓她質疑以年資來說，這樣的薪水太低，引起網友熱烈討論。

原PO在網路論壇「Dcard透露，自己為國立科大出身，目前在資訊網路業工作，出社會已經三年半，最近入職新公司的月薪為43K，但在看到許多其他網友的分享後，發現若有一定的年資，通常薪水都不低，尤其三年半的這個年資，似乎至少要45k，讓她疑惑「當初是不是談太低了」。

該文一出，引起網民熱論，其中，多數網友直言「薪水是看能力談的，不是年資多少」、「跟年資無關」、「年資不是你做多久，而是你做了什麼」、「用能力談薪資是人生課題」等，點出薪水多寡關鍵在於實力，和出社會久不久並無絕對關係。

另外，也有網友指出其他影響因素，包含「高低是看你要跟誰比」、「薪水本來就跟行業有關」、「北中南薪資也有差」、「工作內容如果很一般，做5年也不會有所突破」、「不同產業不同縣市薪水都會不一樣」等。

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