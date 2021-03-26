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他感嘆工作人生陷入「40年不變迴圈」網：做這行天天不一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
你是否覺得工作一成不變？早上起床想到要上班就很厭世？很多上班族都跟你有一樣的感觸。 圖片來源／ingimage
你是否覺得工作一成不變？早上起床想到要上班就很厭世？很多上班族都跟你有一樣的感觸。 圖片來源／ingimage

你是否覺得工作一成不變？早上起床想到要上班就很厭世呢？有位網友表示，自從工作後，每天面對同一群同事在同個空間相處八小時，每天都做一樣的工作，日復一日重複40年。他大嘆，「根本人生的黃金歲月都在重複同樣的迴圈」。

原PO在PTT八卦板發出大哉問，「為何人生於世只是為了生存，卻要被迫做這種幾十年日復一日的事情？都沒人覺得很感慨嗎？真是豈有此理！」

不少人心有戚戚焉，「你是第2300萬人發現這件事的人，恭喜你」、「你講了我的心聲，但每天我都遇到一堆亂七八糟的事，無限迴圈的過每一天」、「所以老闆、員工、同事、顧客每天各種魯小，怕你無聊啊」、「這就是財團、政府、富人要你成為的樣子，社畜」、「你在這世界的設定，就是工作到死的NPC」、「學生念書還有個未來願景，但工作幾乎就沒有了」、「當老闆也是每天做重複的事，當網紅也是每天剪片」、「窮人40年後退休，也是每天公園、家裡同樣迴圈」。

也有人建議他換工作，「我覺得你需要一份熱愛的工作」、「去當業務，天天接觸不一樣的人」、「你加入熊貓或uber eats，就可以每天遇到不同的人」、「改去228接案呀，每天都有新刺激」、「所以我選擇了一個每天都會遇到稀奇古怪問題的工作」、「不然你可以離職啊 工作本來就現代農奴」。

社畜 uber eats 離職

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