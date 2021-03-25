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面試完秒錄取！他工作五天被通知不用來 網分析「八成是屎缺」

聯合新聞網 / 綜合報導
面試完10分鐘就接到錄取電話，讓一名求職者吃了大虧。圖為上班族面試示意圖。 報系資料照
面試完10分鐘就接到錄取電話，讓一名求職者吃了大虧。圖為上班族面試示意圖。 報系資料照

不少求職面試後都會希望盡快接到對方答覆，以好做下一步安排，但「面試完10分鐘就接到錄取電話」卻讓這名求職者吃了大虧。網友在Dcard分享，表示自己日前赴一間公司面試，結束後馬上接到錄取通知，然而才工作五天卻被對方以「不夠積極」理由辭退，讓他傻眼，引來有類似經驗的網友直言，這種馬上通知錄取的「八成是屎缺」。

這名求職者指出，自己應徵行政職缺，自認工作的這段期間帶他的人覺得自己很細心，與其他新進員工相比工作效率也不錯，不解為何對方在他上班五天後指出原PO不夠積極、不適合他們公司，無獨有偶，和他同天報到的另名新進員工也同時「被辭職」，讓他十分不解的詢問：「公司面試完馬上通知錄取的心態到底是什麼啊？」讓過來人紛紛笑稱「八成是屎缺」。

不少有類似經驗的人表示，自己也遇過很快錄取、做幾天卻被說不適合的情形，「真的是很無奈，後來我遇到這種都覺得是不是不要去比較好」，還有人分享「我報到1到3天還陸續看到主管在面試其他專業人士，請人家先來上班一天、休一天，這樣明顯有問題，好像就是在試用人家專業人士」，甚至有公司「早上通知錄取、中午說要再面試、下午就說不用來了」，讓人不免質疑「會不會大部分都找來做看看，最後留下想要的，用試用來挑人」。

更多人好奇原PO提的「聯X」是哪間公司，深怕自己日後也會遇到這麼雷的公司，也有人提醒若有這種情形發生，求職者別忘了要拿「非自願離職書」，可以申請失業補助，也有人指出這非單一個案「很多中小企業只給得起香蕉，卻想要你當獅子」，另有人安慰原PO「應該慶幸（不會碰到）以後想離職還離不開」。

上班族 面試 求職

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