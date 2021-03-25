台積電當清潔工「月薪29K起跳」 她心動想衝釣出前輩曝現況

為了早日實現財富自由，民眾求職時，薪水高低是重要的考慮條件之一，但企業知名度、職位展望、薪水高低到底哪個才重要？有網友貼出台積電清潔人員薪資，29K至31K的待遇比不少辦公室行政都高，讓她猶豫詢問「年輕人做這行會怪嗎」。

號稱台灣「護國神山」的台積電，是不少人擠破頭也想就職的公司。從原PO貼出的求才條件可知，該職缺為台積電的「辦公室駐廠清潔」，分為早、中、夜三班，薪資分別為2萬9千元、3萬元、3萬1千元，工作時間約8至9小時。此外還有周休二日、滿半年享特休的基本福利，若需假日值班會另給加班費，徵才條件也頗寬鬆，外配或二度就業都可應徵。

原PO比較一般行政職僅24K至25K的行情，驚嘆「比辦公室高」，瞬間心動想應徵，但又因年齡卻步，「年輕人，做這行會怪嗎」？

網友貼出台積電駐廠清潔薪資，認為薪水比一般辦公行政還高。 圖／翻攝自dcard

網友們評估後有人支持也有人反對，支持者認為薪水的確不錯，雖然清潔人員的確以長輩居多，但只要不在意他人眼光還是可以試試，「不會啊～自己認同自己就好，不用太在意其他人眼光」、「我這邊常日班外包清潔人員大約24K-29K，大部分都是阿姨比較多，但也有個20出頭的年輕人。不在意薪水跟眼光，其實清潔員也沒有不好」、「29K算多了，我北科學碩清潔員24K」、「我政大學碩，現在也在做這個啊，內科的派遣有給到32k的，邊做派遣邊準備政府的清潔隊招考」。

反對者則認為年輕人該多方嘗試，可以尋求更高薪、有發展的工作，「真的覺得29k很多嗎？外面隨便麥當勞大夜班、或者是加油站，都可能跟這個薪水差不多」、「如果你想賺多一點錢，我覺得你直接去應徵台積電基礎作業員福利好太多，只是要輪早夜班，然後工作時間12小時含休息，錢會多很多」、「你要確定可以被要求，裡面的打掃阿姨都很認真」。

文章也釣出一名清潔員前輩現身說法，「年輕人做清潔沒什麼不好的，高中在清潔公司打工過，剛畢業目前是醫院清潔駐地主管，月薪目前70K，基層拉上來當組長的同仁大約40k，績效獎金加一加也有個45k；阿姨跟阿伯大概30K～35K左右，清潔這塊年輕人少，機會多，只要肯做上級都很願意提拔的」。