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27歲公務員想換跑道寫程式 網一面倒：千萬不要

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友透露，自己目前為27歲公務員，打算離職後報考研究所，進入軟體業工作，引起網友熱烈討論。示意圖。圖片來源／ingimage
近日一名網友透露，自己目前為27歲公務員，打算離職後報考研究所，進入軟體業工作，引起網友熱烈討論。示意圖。圖片來源／ingimage

不少人為求穩定生活，選擇報考公職，希望求得鐵飯碗。不過，近日一名網友透露，自己就是公務員，但越做越覺得沒有興趣，因此打算報考碩班後進入軟體業，引起網友熱烈討論；不少人直呼「可惜」，但也有人支持原PO，強調「累一點錢更多」。

該網友在網路論壇Dcard》發文表示，他目前27歲，是高考及格的公務員，但近來越來越覺得這並非自己想做的工作，很想轉換跑道。原PO透露，自己大學讀的是管理學院，希望在離職後，報考四大電資研究所，進入軟體業工作，但家人卻不支持，讓他相當徬徨。

文章底下湧入不少民眾討論，大多數人認為「都考上高考了，放棄真的很可惜」、「建議你想清楚，公務員真的是得來不易」、「千萬不要離職，你讀完研究所薪水也不會高到哪裡去」、「別想不開啊！在護理類輪休還比公務員低」、「瘋了喔都考上高考了」等，建議原PO審慎思考。

不過，也有人認為「四大電資的熱門所，絕對是屌打高考公務員，一畢業年薪百萬準時下班的工作一堆，累一點的錢更多」、「有想做的事就勇敢離職」等；此外，部分網友也提出「先繼續做，下班可以先去進修或試著接案」、「在職專班感覺是個不錯的選擇」。

公務員 高考 離職 薪水 Dcard

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