不只害慘職涯，更是「折磨」主管⋯邏輯不好的人，3招自救！

摘要 1.我常被很多經理人詢問，要怎麼問問題，問題該如何問得好、問得深。我的答案就是，要知道如何問問題，就必須先學會訓練邏輯思維。 2.要訓練邏輯，可以先從「因－果關係」開始。先練習「推論」，再提供「證據」、建立「基準點」。

「你這邏輯不通嘛！」、「我覺得你邏輯很差耶，你為什麼會這樣寫？」、「喔！拜託，這個和那個有什麼關係，亂連一通！」這是我在職場時，很常聽到的主管哀號。

這個還不打緊，被念的人會這樣回答：

「我是參考之前的人寫的⋯⋯」

「這個數字我就是大概抓一下，可能把錯誤率降低到50%⋯⋯或至少30%⋯⋯」

「我想說先給個數字，再跟老闆您討論⋯⋯」

我眼看著說話的人，那人在解釋時，聲音顫抖。不消說，他垂下的眼神已經在告訴所有人：「我自己其實也不太知道為什麼會這樣寫，這樣說⋯⋯」

邏輯，很重要。什麼是邏輯？邏輯是一種思考方式。透過這個思考方式，我們去推演，解釋周遭的世界。因此，邏輯和我們習慣的想法、知識、經驗有關。意思是，東方人的儒家文化和西方人的資本思維不同，在邏輯的詮釋結果就會不同。而在工作上，你可以想像，要求正確的會計部，和追求速度的業務部，在邏輯的前提上一定也互異。

話說到此，是要告訴讀者。邏輯沒有對和錯。只是認知的不同而已。邏輯沒有對錯，只是緊密和鬆散而已。因此，請不要說「你的邏輯有問題」。過多的責備，並不會讓你的屬下更有邏輯能力。

如何訓練自己的邏輯？我建議從一個思維開始：「因－果關係」。所謂「因－果關係」的邏輯思維，如果透過一個語法自我練習，就會更清晰：因為⋯⋯所以⋯⋯。你試著自己完成這個句子，然後念起來，也覺得順暢合理，那麼至少，基本邏輯肯定是有的。

舉個例子，也許你可能說：「因為我最近練重訓，所以我瘦了3公斤。」以這樣的例子推演，你在告訴我，瘦了3公斤這件事，你的推論是來自於練重訓。再舉個例子，也許你會說：「因為最近疫情造成運輸成本提高，所以我們營業額增加，但獲利減少。」以這句話來說，你在告訴我，你認為獲利減少這件事，你推論是來自於運輸費用提高而吃掉利潤。

所以接下來，可以開始讓自己練習「推論」。所以的推論，以上面例子而言，代表是你整理手邊資訊，經過推理，以及經驗值的輔助，你選出的理由。那接下來你要問，為什麼是這兩個原因？為什麼做這樣的推理是合理的？你應該要能提供「證據」。

推理的證據主要來自「比較」。意思是，你必須想一想，有哪些事情是之前沒有，而最近做了，而可能導致的變化。以上面的例子，例如，你發現因為最近兩個月刻意練重訓，這是以前沒有做過的，而導致降3公斤，所以產生新的改變，因此，你才能更確認這個證據可以支撐你的推論。

以上面的例子，例如，以前的運輸成本變動不大，而最近疫情關係，全球貨運排程吃緊，並且前所未有的運輸成本連續飆漲半年，因此，你才能更確認這個證據可以支撐你的推論。

職場示意圖，圖非文中當事人。Ingimage

比較要能成功，就必須要「基準點」，意思是，你是和什麼做比較。就像我們常講的，蘋果要和蘋果比較，才會有意義。同理可證，同樣的事情也要和同樣的事情做比較，才能看出差異。

以上面例子而言，你比較了之前的運動，包括慢跑、瑜珈，這些和重訓都是屬於運動類，因此，你才好說服對方和自己：喔！重訓相較於慢跑和瑜珈這兩項運動，看起來重訓對自己比較有效。這樣，你才能確定你找到成功的因素。

以上面例子而言，你比較了之前的貨運成本，你也拿到了亞洲相鄰市場的資料，跟同行比，他們也是面臨貨運成本飆漲，也的確壓縮了利潤。因此，你才好說服對方和自己：喔！的確，疫情所造成的影響是解釋利潤被稀釋的主要原因。

比較需要手上有客觀資料，客觀資料的特質，就是有數字、日期、表格等歷史資料。因此，我們才會說，邏輯強的人，比較不會被經驗值或情緒所干擾，而做出偏頗的決定。

因果關係→推論→證據→比較→確認關鍵因素。因此，是我們在訓練經理人的基本思維。擁有思維能力，才有問問題的能力。

我常被很多經理人詢問，要怎麼問問題，問題該如何問得好、問得深。我的答案就是，要知道如何問問題，就必須先學會訓練自己的「邏輯思維」。

只有邏輯思維，才能在混亂的變動中，抽絲剝繭，讓自己有走出謎團的能力。

只有邏輯思維，才能面對有才員工時，展現有效的提問力，而啟發員工想法。

只有邏輯思維，才能面對嚴厲主管時，勇敢面對棘問，而產生對上說服影響力。

訓練你的大腦，如同訓練你的肌肉。當你思路耗盡時，就是你成長的時刻。多讀書，和作者對話，多找好友，針對議題刺激想法。邏輯，盡在生活裡。

（以上人物如有雷同，純屬巧合）

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