快訊

我AZ疫苗不良事件累計共4人 陳時中接種處「壓了有點痛」

境外+2 印尼籍女學生當地確診 持陰性報告來台卻復陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪資年年降！外送員自製看板怒譙 釣出元老熊貓亮「差5倍」薪資單

聯合新聞網 / 綜合報導
外送薪酬年年調降，引發外送員不滿。 圖／翻攝自爆廢公社二館
外送薪酬年年調降，引發外送員不滿。 圖／翻攝自爆廢公社二館

美食外送在疫情下異軍突起成為熱門產業，更曾因外送員月入10萬引發話題，吸引更多外送員加入戰場。然而近來疑似因人員飽和、同業競爭等因素，調整外送員接單報酬，有員工不滿變動，在外送保溫袋上張貼公司薪資概況，怒罵「超78的破公司」，在網路造成熱議。

熊貓外送員疑似因不滿公司減薪，在foodpanda保溫袋上夾告示列出近年薪資調降狀況，「2019年一單70元、2020年一單57元，2021年一單44元」，痛罵熊貓是「超78的破公司」，被路人拍下照片PO網，呈等差數列下降的數字引起眾人討論。

有網友笑說等明年就剩31元，「70、57、44，可預期2022變成31」、「2022剩31元」、「真的是年年砍，2022已經知到是22-33塊了」。但多數網友都認為這就是現實的殘酷面，「很簡單的供需問題，70元是因為不多人做，所以搶人競爭，44元是因為供過於求，不需要給那麼多」、「一個不需要技術的工作，你期待他的薪資會年年漲嗎」、「這份工作就是誰都能做」、「一開始的70元，是為了吸引人來應徵外送員，等外送員人數足夠後，自然而然就會調整到公司願意給的價格」。

文章也釣出元老級外送員曝光早期天價薪資，「元老一張240路過，降薪我就走了。當時一個月十萬以上很基本，而且我是大學課餘時間打工」，此外他還透露當時福利「颱風天薪水兩倍還包計程車讓你坐」。另也有網友以朋友經驗呈現前後落差，「早期一單70，超過一百單一單100起，所以早期一個月不休息，月領17、8萬的人很多，現在一個月不休息也大概6-7萬左右而已，現在的薪水不到早期的1/3」、「那時候做外送人少，優惠多，搶單搶時間的人少，後來有斷時間根本搶不到上線時間，還有人搶了在群組賣時間，反正就很亂，然後單價越來越低」。

不過，針對最近一波薪資調整，富胖達公司強調新制度調高里程獎勵，可讓遠距外送者可獲得更合理的報酬，避免外送員冒險騎快車搶單。

元老級外送員秀出早期熊貓外送薪酬單。 圖／翻攝自爆廢公社二館
元老級外送員秀出早期熊貓外送薪酬單。 圖／翻攝自爆廢公社二館

foodpanda 外送員 薪水 薪資 美食外送

延伸閱讀

送餐客人硬塞200元！外送員曝「不收原因」：差點收警告信

高招！他偷看妹訊息 驚見「讓外送員送上樓」秘訣

惡劣！地址填「送肉粽」路線 外送員怒罵：白目到極點

女客訂奶茶備註「幫我買衛生棉」 一個動作讓外送員好溫暖

相關新聞

薪資年年降！外送員自製看板怒譙 釣出元老熊貓亮「差5倍」薪資單

美食外送在疫情下異軍突起成為熱門產業，更曾因外送員月入10萬引發話題，吸引更多外送員加入戰場。然而近來疑似因人員飽和、同業競爭等因素，調整外送員接單報酬，有員工不滿變動，在外送保溫袋上張貼公司薪資概況，怒罵「超78的破公司」，在網路造成熱議。

台南就博會 周六釋3442職缺

台南市政府今年將辦4場大型就業博覽會及200場中小型徵才活動，首場就博會27日上午9點至12點在善化區文康育樂中心辦理，...

青年勞工悲歌！工時長、憂過勞、家庭事業失衡

329青年節將至，但根據yes123今（23）日公布的「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」發現，青年勞工每日投入工作平均9....

失業率並列全國最低 苗栗今年規畫14場次徵才促進就業

疫情衝擊下，苗栗縣去年失業率3.7%，與嘉義市、花蓮縣、台東縣並列全國最低，縣府今天宣布，今年將辦理職業訓練14班，提供...

還認為「公務員很閒」？ 過來人曝真相：常常把人搞瘋

不少人為求穩定的生活，會選擇去考公職、當公務人員，但日前卻有一名網友對此發起討論，並以「現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎？」為題說明，而此貼文還吸引一位公務員回文直言道「以前我也是這樣的想法」，但成為公務員的第4年，才發現事情沒有想像中那麼簡單。

當賽事翻譯、到LINE實習 豐富國際經驗讓他起薪高於同儕

因熱愛運動加上英語能力優異，大學期間當國際志工經歷，使他畢業後爭取到中興紡織國內外業務的職務，在國際舞台發揮所長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。