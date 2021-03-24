薪資年年降！外送員自製看板怒譙 釣出元老熊貓亮「差5倍」薪資單

美食外送在疫情下異軍突起成為熱門產業，更曾因外送員月入10萬引發話題，吸引更多外送員加入戰場。然而近來疑似因人員飽和、同業競爭等因素，調整外送員接單報酬，有員工不滿變動，在外送保溫袋上張貼公司薪資概況，怒罵「超78的破公司」，在網路造成熱議。

熊貓外送員疑似因不滿公司減薪，在foodpanda保溫袋上夾告示列出近年薪資調降狀況，「2019年一單70元、2020年一單57元，2021年一單44元」，痛罵熊貓是「超78的破公司」，被路人拍下照片PO網，呈等差數列下降的數字引起眾人討論。

有網友笑說等明年就剩31元，「70、57、44，可預期2022變成31」、「2022剩31元」、「真的是年年砍，2022已經知到是22-33塊了」。但多數網友都認為這就是現實的殘酷面，「很簡單的供需問題，70元是因為不多人做，所以搶人競爭，44元是因為供過於求，不需要給那麼多」、「一個不需要技術的工作，你期待他的薪資會年年漲嗎」、「這份工作就是誰都能做」、「一開始的70元，是為了吸引人來應徵外送員，等外送員人數足夠後，自然而然就會調整到公司願意給的價格」。

文章也釣出元老級外送員曝光早期天價薪資，「元老一張240路過，降薪我就走了。當時一個月十萬以上很基本，而且我是大學課餘時間打工」，此外他還透露當時福利「颱風天薪水兩倍還包計程車讓你坐」。另也有網友以朋友經驗呈現前後落差，「早期一單70，超過一百單一單100起，所以早期一個月不休息，月領17、8萬的人很多，現在一個月不休息也大概6-7萬左右而已，現在的薪水不到早期的1/3」、「那時候做外送人少，優惠多，搶單搶時間的人少，後來有斷時間根本搶不到上線時間，還有人搶了在群組賣時間，反正就很亂，然後單價越來越低」。

不過，針對最近一波薪資調整，富胖達公司強調新制度調高里程獎勵，可讓遠距外送者可獲得更合理的報酬，避免外送員冒險騎快車搶單。