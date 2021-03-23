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職安衛優良單位選拔 26日起開放報名

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部2021年「職業安全衛生優良單位及人員選拔活動」，自3月26日起至4月30日受理報名。本報資料照片
勞動部2021年「職業安全衛生優良單位及人員選拔活動」，自3月26日起至4月30日受理報名。本報資料照片

為鼓勵事業單位及人員積極推行職場安全衛生，持續改善工作環境，勞動部今年「職業安全衛生優良單位及人員選拔活動」，自3月26日起至4月30日受理報名，由各地勞工主管機關初審，再由勞動部職安署決審後公開表揚。職安署官員說，若連續3年獲優良單位，則可進階報名職安衛五星獎。

職安署表示，優良單位選拔自民國1975年開辦，近20年已逾850家次事業單位獲表揚，評選重點包括安全衛生政策及組織運作、安全衛生管理計畫與規章、職業災害預防設施、職場健康管理及健康促進、安全衛生教育訓練及宣導、職災調查統計及處理、職業安全衛生管理系統等項目的推動情形。

職安署官員說，今年特別著重將職安衛管理項統、企業社會責任(CSR)落實列為審查重點之一，如勞動條件優於法令規定、重視工作與生活平衡、強化中高齡、母性、青少年勞工及外籍移工保護，協助推廣安全衛生工作等優良事蹟。

職安署說，前年跟去年各有39家企業單位獲優良單位，若連續3年獲選，則可以進一步參加五星級選拔。職安署強調，安全健康勞動力是企業永續經營的重要資產，藉由參與選拔，企業除可展現職業安全衛生推動成效外，也可透過相關活動，共同交流、分享推行職場防災減災的成功經驗，帶動國內產業安全衛生水準向上提升。

相關資訊預計26日公布於勞動部職安署網站。

勞動部

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