線上購物商機加持 這個行業求職者每人3個以上工作機會

疫情緊繃期間，受限於邊境管制，包括航空業在內的「運輸及倉儲業」成無薪假重災區。但疫情也影響民眾消費習慣轉向線上購物，進而帶動運輸及倉儲業需求增加。勞動部勞力發展署今天表示，根據統計，「運輸及倉儲業」平均每位求職者有3個以上工作機會。

根據勞動部勞動力發展署統計，二月各公立就業服務機構新登記求職人數總計50933人，較上月減少9.44％，新登記求才人數為91,241人，則較上月減少12.84％，平均每一位求職者有1.79個工作機會（即求供倍數為1.79倍）。

發展署指出，疫情影響民眾消費習慣轉向線上購物，進而帶動運輸及倉儲業需求增加。「運輸及倉儲業」2月徵才人數為3012人，相較於上月成長1.52％，較上年同月成長39.51％，平均「運輸及倉儲業」每位求職者可獲3個疫情影響民眾消費習慣轉向線上購物，以上的工作機會（求供倍數為3.78倍）。

而在釋出職缺中，「機車駕駛人員、小客車及小貨車駕駛人員」、「大客車駕駛人員」及「運輸事務人員」，三者合計職缺數達運輸及倉儲業總求才人數近4成5。

發展署表示，新竹物流、遠雄航空自由貿易港區、嘉里快遞、統一速達（黑貓宅急便）、台灣宅配通及五崧捷運等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以大/小貨車司機、倉管人員及機車宅配員為主，其中，新竹物流職業大貨車司機薪資最高可達70K，對於運輸及倉儲業有興趣的民眾，請把握徵才的機會。

發展署已在台灣就業通網站首推桃竹苗線上就業博覽會活動，亦將在4月間於全國各地陸續辦理小型徵才活動，後續也會規劃其他場次線上就業博覽會，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多訊息，或撥打免付費客服專線0800-777-888，以瞭解相關求才資訊。