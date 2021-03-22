還認為「公務員很閒」？ 過來人曝真相：常常把人搞瘋

不少人為求穩定的生活，會選擇去考公職、當公務人員，但日前卻有一名網友對此發起討論，並以「現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎？」為題說明，而此貼文還吸引一位公務員回文直言道「以前我也是這樣的想法」，但成為公務員的第4年，才發現事情沒有想像中那麼簡單。

該名回文網友表示，他以前也覺得公務員很好混，因為身邊的家人、親戚也是這樣洗腦，沒想到結果真的考上，但任職第4年才知道一點都不簡單。「在錢少事多人又少的情況下，現在的基層根本就是在賣血賣命賣肝！」他透露，其實現在的公務員越來越難當，大多的「米蟲公務員」僅限年紀比較大的老前輩。

對此他解釋道，現在提供給民眾的服務越來越多，根本沒時間擺爛，甚至有時候為了選舉就常常把人搞瘋，而偏偏預算常常不夠、人力不夠，約聘的用很多，讓他直言「這樣的情況就是一個人總得當兩個人用，不太可能正常上下班，連約聘也很辛苦，工作內容不比正式的員工少。」

「然後你以為加班費很好賺，大錯特錯！公務員的加班費編的超少」，他強調公務員不只平日忙，假日也一堆人要去加班，且一個科一年只編16萬元（加班費），還要給50個人分。然而越來越高壓的公文期限、陳情案，讓他們每天都為了公文追著跑，更沒有時間擺爛，但還是有民眾有刻板印象認為公務員拿的是人民的納稅錢，讓他直呼「都好想吶喊～我也是有繳很多稅啊」。

另外，年年增高的退撫基金讓他不禁直呼，「公務員版都多麼羨慕勞保機制，退休金我已經放棄想像了」，他充滿委屈不解道，為什麼大家仍發了瘋仇視公務員，第一刀和最後一刀都是痛宰在我們身上，殊不知所謂的18%根本不是我們領得到的。

而對於公務員的好處，他僅直言解釋「大概就是穩定」，且算是文組中薪水比較高的一群。對此，這名網友也解釋許多被認為是「公務員好處」的福利，如「國旅卡絕對不是什麼好處，那是剝削」、「年終很低、做得再好也沒獎金」。種種的原因讓他每每被詢問怎麼考上公務員時，都會先問對方「你確定想清楚了嗎？」

貼文一出，引起許多網友留言表示，「或許大部分人是想求穩定吧？但真的很操，身邊朋友也是公務員，加班加到爆」、「唯一好處就是公司不會忽然裁員或倒閉而已啊！但很閒的瘋狂市民太多，真的是辛苦了」、「我是某單位約僱，進來後真的覺得公務員要承受很多民眾不公平的謾罵，還有逐年增加的各項措施，業務多承辦日期又短」、「家人工作太累去考公務員，發現更累就辭職回去做原本的工作了。」