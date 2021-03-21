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碩士畢月薪僅28K！她崩潰問「是不是低端」 網看傻：不如不唸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示，自己是碩士畢業，但月薪僅2萬8千元，讓她超崩潰。示意圖／ingimage
一名女網友發文表示，自己是碩士畢業，但月薪僅2萬8千元，讓她超崩潰。示意圖／ingimage

在學歷貶值的時代，大學幾乎已經變成基本學歷，越來越多人選擇報考研究所，提高競爭力和薪資。然而，近日一名女網友PO文表示，自己是碩士畢業，但月薪僅2萬8千元，因此上網發文「請問大家剛出社會起薪多少？」貼文引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard發文表示，自己碩士畢業後找工作，薪水只有2萬8千元，讓她崩潰大呼「我是不是低端」，原PO進一步提到，若是沒工作經歷，也沒特殊專長的話，「大家拿多少？敢談薪水嗎？」

文章曝光後，隨即引起熱烈回應，網友紛紛留言「碩畢28K在搞笑喔」、「碩畢2萬8好少，大學畢業櫃員起薪都3萬2了」、「碩畢才28K...私立碩還不如不唸」、「碩畢至少要3開頭吧，不然幹嘛唸碩士」、「我文組碩畢有快5萬」。

另外，還有網友安慰原PO，「別急，薪水會隨著妳換工作越來越高的」、「建議好好挑工作，找到適合自己的比趕快上班重要」、「多學點專業技能，提升自己價值」、「沒特殊專長，至少去考個多益700分左右，薪水應該就會有3萬上下」。

薪水 Dcard 碩士

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