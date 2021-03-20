快訊

從「痣」看健康！專家提點揪出「索命痣」的痣相3迷思

白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電待3個月「決定離職」 他曝職場心路歷程

聯合新聞網 / 綜合報導
科技業員工分享職場心路歷程，引發網友熱烈回應。圖／聯合報系資料照片
科技業員工分享職場心路歷程，引發網友熱烈回應。圖／聯合報系資料照片

晶圓代工龍頭「台積電」是不少人夢寐以求的公司，雖然薪資高但壓力也不小，對此有員工分享職場心路歷程，同時坦言待了3個月但已在找下份工作了。

原PO在「Dcard發文表示，今年初應徵上，但報到後發現課上一堆人被調走，其中懂比較多且熱心教學的學長也被調走，導致找不到人問工作上的問題，而且主管還要他1個月內要上手。

原PO提到，前2個月的蜜月期其實可以早走，但他會主動留下來學習到晚上7-9點，由於課上人少，問問題對方都隨便回答，不然就是說等下再問，然後就沒有下文，「最扯的是教一次就要學會，下次問會直接被酸」，種種不適應，壓得他喘不過氣。

原PO強調，雖然跟課上的領導談過，但得到的回應是「要把酸人的話過濾，被罵就繼續問，不要在意別人看法」，讓他聽完不能接受，並呼籲想進來的人要看運氣到哪課，每課風氣都大不相同，「我目前正努力投履歷，面試上直接提離職，不願再當耐操、聽話的小狗」。

貼文一出，網友留言回應，「台積電不斷擴大徵才，但是新人離職率卻這麼高，公司不願意正視這些問題，或許上面的長官只在乎良率和產能，如果不缺錢就快跑」、「3個月離職路過！（同感）」、「跟你狀況很像，但我已經辭職了」、「台積電真的很操，沒親身體驗的人真的不懂」。

但也有人提到，「你的學習慾望沒有大到蓋過那些負面遭遇，撐過來的都是把每件事學好當第一任務，每被唸一次就改進一次，不斷累積自己會的東西，心態專注在學習上，如果你被唸就耿耿於懷，只會被負面遭遇打敗，最後只能登出」。

台積電 離職 Dcard

相關新聞

台積電待3個月「決定離職」 他曝職場心路歷程

晶圓代工龍頭「台積電」是不少人夢寐以求的公司，雖然薪資高但壓力也不小，對此有員工分享職場心路歷程，同時坦言待了3個月但已在找下份工作了。

迷信？星座血型遭就業歧視 勞動局：違法最高罰150萬

台北市勞動局近日接獲檢舉，有民眾投訴，去公司面試時，面試官因面試者星座為獅子座、血型O型，就不予錄用。勞動局對此表示，雇...

產業缺工 大廠向高職招攬人才

產業缺工，日月光、燁聯鋼鐵等公司頻向高職招攬人才，總統蔡英文昨參加高苑工商校慶，董事長余政憲建議，技職教育面臨少子化挑戰...

國營企業建教班 家長認同度高

中鋼、中油、台水陸續跟高雄市林園、六龜、小港高中等校開設合作專班，國營企業與高中職開設專班成趨勢。原本就設建教合作班的高...

他有意離職 老闆一句話讓網友急勸「不要被騙了」

許多人都會因為薪資、工作環境、家庭因素等等問題而離職，通常雇主會詢問原因並加以慰留，一名網友就透露自己有意要辭職，但日前卻被老闆面談，並且告訴他「我要提拔你」，讓他聽了超傻眼，其他網友也勸「別被騙了」。

打拚20年月薪7萬！40歲大叔勸「慎選科系」 網友不領情反酸

在許多人的觀念裡，大學能選對科系，對於畢業後的出路有幫助，因此學子們在學測、指考上無不拚足全力，就是希望能考上心目中的學校和科系。一名40歲的男網友有感而發的在《Dcard》貼文，表示自己工作已經20年，好不容易拚到月薪7萬多，他呼籲年輕人要慎選科系，對以後工作才有幫助，但鄉民們不領情的反酸「還在怪學歷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。