台積電待3個月「決定離職」 他曝職場心路歷程

晶圓代工龍頭「台積電」是不少人夢寐以求的公司，雖然薪資高但壓力也不小，對此有員工分享職場心路歷程，同時坦言待了3個月但已在找下份工作了。

原PO在「Dcard」發文表示，今年初應徵上，但報到後發現課上一堆人被調走，其中懂比較多且熱心教學的學長也被調走，導致找不到人問工作上的問題，而且主管還要他1個月內要上手。

原PO提到，前2個月的蜜月期其實可以早走，但他會主動留下來學習到晚上7-9點，由於課上人少，問問題對方都隨便回答，不然就是說等下再問，然後就沒有下文，「最扯的是教一次就要學會，下次問會直接被酸」，種種不適應，壓得他喘不過氣。

原PO強調，雖然跟課上的領導談過，但得到的回應是「要把酸人的話過濾，被罵就繼續問，不要在意別人看法」，讓他聽完不能接受，並呼籲想進來的人要看運氣到哪課，每課風氣都大不相同，「我目前正努力投履歷，面試上直接提離職，不願再當耐操、聽話的小狗」。

貼文一出，網友留言回應，「台積電不斷擴大徵才，但是新人離職率卻這麼高，公司不願意正視這些問題，或許上面的長官只在乎良率和產能，如果不缺錢就快跑」、「3個月離職路過！（同感）」、「跟你狀況很像，但我已經辭職了」、「台積電真的很操，沒親身體驗的人真的不懂」。

但也有人提到，「你的學習慾望沒有大到蓋過那些負面遭遇，撐過來的都是把每件事學好當第一任務，每被唸一次就改進一次，不斷累積自己會的東西，心態專注在學習上，如果你被唸就耿耿於懷，只會被負面遭遇打敗，最後只能登出」。