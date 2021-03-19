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他有意離職 老闆一句話讓網友急勸「不要被騙了」
許多人都會因為薪資、工作環境、家庭因素等等問題而離職，通常雇主會詢問原因並加以慰留，一名網友就透露自己有意要辭職，但日前卻被老闆面談，並且告訴他「我要提拔你」，讓他聽了超傻眼，其他網友也勸「別被騙了」。
這名網友在臉書「匿名公社」表示，目前這份工作原本打算做到明年（2022）過年後，而且這個決定他都沒有跟任何人提起，但日前卻被老闆叫去，還問他會不會用電腦？老闆說自己開始要慢慢退到幕後了，「我現在開始要慢慢提拔你」，一席話讓原PO聽了超傻眼，心中不滿的說「我想離職你搞這齣」。
貼文引起眾人熱議，「加薪有感再來講，不要工作量增加了薪水一樣」、「提拔你…的工作量，別誤會」、「薪水先提拔呀」、「他這樣說，代表你也可以當老闆了」、「說的好聽，錢有多在說」、「其實每個員工他都這樣說」。
還有網友勸原PO當心被騙，「不要被騙了！我聽了十幾年！」、「故意的啊，很多公司都這樣！我也遇過我要離職才被叫去說繼續做的話，之後升主管廠長（大餅畫很大卻吃不到⋯）」。
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