打拚20年月薪7萬！40歲大叔勸「慎選科系」 網友不領情反酸

在許多人的觀念裡，大學能選對科系，對於畢業後的出路有幫助，因此學子們在學測、指考上無不拚足全力，就是希望能考上心目中的學校和科系。一名40歲的男網友有感而發的在《Dcard》貼文，表示自己工作已經20年，好不容易拚到月薪7萬多，他呼籲年輕人要慎選科系，對以後工作才有幫助，但鄉民們不領情的反酸「還在怪學歷」。

原PO寫道許多和他一樣工作20年的人都已經是公司的高階主管、年薪200萬以上了吧，但自己卻只是個超過40歲的魯蛇大叔。他說自己畢業於社科院冷門科系，出路很窄，畢業後研究所沒考上，找工作時只能找其他產業，硬著頭皮從最基層做起，好不容易工作超過10年，苦熬到35歲月薪才破5萬。

他感嘆薪水從4萬到5萬是一個很厚的門檻，在30歲時換工作談了好幾家都談不到，卻在原公司熬5年慢慢調薪才達到。之後陸續換公司，直到39歲年薪才達到百萬，現在薪水7萬多，他希望能在退休前拚到月薪6位數。

原PO想藉自己經驗來呼籲學子們，「請年輕人一定要慎選科系、慎選產業，若選對一畢業就是多數人35歲以上的薪資水準了，不會像我這個魯大叔一樣載浮載沉。」

不過許多網友看了不領情，「你應該檢討自己能力吧，畢業20年還在學歷科系」、「40歲月薪70k還行吧，又不是每個人都是高階主管」、「我覺得是慎選產業，不是科系」、「系是真的重要，不過能力更重要啦，很多文組年薪也是好幾百萬的」、「台積電作業員25歲就可以跟你35歲一樣多了」、「冷門科系文組博士，現在29歲月薪12萬，只能說跟科系沒什麼關係 ，能不能運用社會資本找機會是關鍵」、「學校不是職業訓練所好嗎？不會的專業就自己學啊，20年了還在怪學歷，要不要怪父母賺不夠多？」