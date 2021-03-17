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工程師真的很難相處嗎？ 網友直指關鍵：職場氛圍很重要

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為科技業中，不少工程師難以相處，示意圖。圖／Ingimage
原PO認為科技業中，不少工程師難以相處，示意圖。圖／Ingimage

職場上除了專業技能，同時也需要培養人際關係，與不同專長的人合作。有網友分享，就她觀察而言，許多工程師想法偏執、講話刻薄，令她疑惑「為什麼工程師普遍拍到丁（台語，難相處的意思）？」

一名女網友於《PTT》上發文分享，她發現在科技業職場中，許多工程師特別難相處，除了想法偏執、行為固執、講話又刻薄，同時又喜愛將問題丟給別人，讓原PO忍不住直呼「太難相處！」，並尋求網友解答「為什麼這種人在科技業特別多啊？」

有網友直指關鍵，「職場環境塑造性格」，「職場風氣、環境都很重要」、「做實事的人，比較看不起出一張嘴吃閒飯的單位」、「同公司不同廠文化就南轅北轍，還是得看人」、「完全是看人、看公司，氣氛活潑的公司，人自然就好相處」、「有的公司內鬥兇、死氣沉沉，裡面的人自然也難相處」。

也有網友認為，許多工程師「缺乏社會化」，「很少跟人接觸，講話都有數據依據，不會閱讀空氣」、「很少與人接觸，缺乏社會化」、「因為工程師不需要好個性也能生存，自私的個性在那個環境夠得利」、「邏輯好的人很難跟沒有邏輯的人溝通，久而久之就當其他人空氣」。

職場 PTT 工程師

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