最爛同事不是雙面人！ 十大「職場綠茶婊」天天上班演宮鬥

職場小人速速退散！

上班為什麼累？很多時候不一定是因為工作內容，而是給薪超小氣的老闆、只會出一張嘴的主管跟總是溝通有障礙的客戶，身為社畜的你是否心有戚戚焉呢？最慘的還不沒神隊友，而是身邊圍繞著一堆職場心機婊同事啊！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友討論度最高的十大職場心機婊，正在看這篇的你小心跟著氣到血壓飆高啊！

image source：PAKUTASO

第十名：裝好心

假意幫忙搶功勞

有沒有遇過那種只是幫你打開垃圾桶蓋，就說是跟你一起把辦公室打掃乾淨的撿尾刀型玩家呢？這種人平時藏頭不見尾，但當老闆要犒賞努力員工時，他們一定會站在人群中最顯眼的地方，只差沒有租到聚光燈打在自己身上，為的就是想分一杯羹或向人炫耀根本不屬於他的功勞，真的是傻眼貓咪。

延伸閱讀：上個班不想喝綠茶！十大職場靠北同事婊到拳頭硬了

image source: PAKUTASO

第九名：裝高玩

狂釘菜鳥大魔頭

「高玩」指的是高級玩家，如何形容比較精確呢？就請你回想高中社團裡，總是頤指氣使、一副只有我厲害那種討人厭學長姐吧！這種階級霸凌搬到職場裡還是層出不窮，某些假高玩就算只是比新人早來兩個禮拜屁股也會翹起來，欺負菜鳥還推說這是傳統必須接受，屬於潮水退了連內褲都不見的討人厭前輩。

延伸閱讀：怎麼讓幹話瞬間變專業？職場必備3修飾詞 「滾動式修正」超好用

image source: PAKUTASO

第八名：裝白痴

問什麼都喊不會

常說不知者無罪、再給你一次機會，但故意裝作什麼都不會的人呢，恐怕只會讓人永遠不想再見。有些人被請教時總是回答不知道或我不會，也許他們只是圖個輕鬆，不想接到更多任務，但對於合作的夥伴來說，這種行為無疑是為忙碌工作火上加油，小心哪天同事一把火上來，真的把人敲笨了啊！

延伸閱讀：12星座老闆加薪攻略！威脅金牛離職完蛋、當天秤「老二」準沒錯

image source: PAKUTASO

第七名：裝可憐

說謊賣慘雙面人

裝可憐的人可以說是情緒勒索的高手高手高高手，他們說故事的能力真的會讓你那被老闆折磨到死透的心，再次隱隱作痛起來，連哭到乾涸雙眼也會流出一兩滴淚。

BUT！就是這個BUT！若是真實故事令人起惻隱之心也罷，但總有人喜歡靠賣慘來博取同情甚至是拗好處，甚至耐心聆聽的你也可能變成他另外一種故事中的壞蛋，如此雙面的做法真的讓人避之唯恐不及。

延伸閱讀：日本社畜真的壓力超大嗎？網友「搬出數據」回答：世代已經不同了

image source: PAKUTASO

第六名：裝無辜

欺負人還說沒有

只要是群體生活難免都有小團體的產生，而就如同電視劇一般，這些團體裡總有些壞胚子——有人壞得很明顯，但最可怕的其實是那些帶著無辜眼神、擺著纖纖細手說不能吃兔兔的真・綠茶！

這種人除了喜歡搞小團體外還會排擠跟自己意見不同的同事，無奈他們往往也都擁有一群無腦騎士團，讓人有苦難言，只能在心裡想像，狠狠將那娃娃音掐成尖叫雞！

延伸閱讀：4種「職場笑臉小人」千萬要小心！得罪他不只吃悶虧那麼簡單



image source: PAKUTASO

第五名：裝失憶

推卸責任超厲害

「什麼都不行，逃跑第一名」大概就是這類人的最佳寫照了吧！這種同事總是搶著有福同享，有難卻不同當，出事情總是裝傻說不知道，真讓人想衝上去⋯遞顆銀杏。但這種不負責任的態度，久了不只會受到眾人的唾棄，看在眼裡的主管也不敢再交付重任啦～

延伸閱讀：早上醒來只想裝病請假！網友熱議「職業倦怠十大症狀」你中幾項？

image source: PAKUTASO

第四名：裝閨蜜

叫親愛的套八卦

在職場上交到好朋友能讓工作增添樂趣，但不少人對於職場的友情關係感到退卻，這是為什麼呢？其實大家有疑慮也是情有可原的，畢竟常有苦主分享自己私底下的抱怨被假面閨蜜傳出去，或是假關心真八卦，好難讓人相信這世界啊（用手帕拭淚

延伸閱讀：「妳男友趁妳上廁所偷親閨蜜」綠光文破6000分享！網提3大疑點：根本創作文

image source: PAKUTASO

第三名：裝積極

愛拍馬屁捧主管

也許積極跟討好只有一線之隔，但對於資深社畜來說，你是真積極還是真馬屁可是很明顯的！例如一味當老闆的應聲蟲，或是自以為是主管的辦公室糾察隊、愛打小報告，這都是大家討厭的NG行為。

延伸閱讀：白眼翻到後腦勺！職場唬爛幹話盤點 年終尾牙必聽爛梗讓網友聽了火大

image source: PAKUTASO

第二名：裝聰明

不懂裝懂出大事

大家都想在主管面前力求好表現，有企圖心是好事，但打腫臉充胖子就不必了！本次調查第二名的就是我們的「莊聰明」同學，不只高傲自大的態度惹人厭，其實網友更怕的就是不懂裝懂，結果裝出大事。

例如交辦的案子，這位「莊聰明」總是一副胸有成竹、完全沒問題的樣子，結果驗收時才發現漏洞百出，遇到這情況真的會讓人很想要給他一巴掌下去！

延伸閱讀：小偷就在你身邊！職場「薪水小偷」常見的四種行為

image source: PAKUTASO

第一名：裝忙碌

薪水小偷第一名



大家忙得死去活來就為了那五斗米，但聰明的你一定一眼就看得出來誰是真忙誰是假忙！裝忙可謂薪水小偷的強項，工作能力不好說，但他們感知老闆靠近的能力可是一等一，常常能在關鍵時刻一秒切換成忙碌模式，令人嘆為觀止。

除了裝忙以外，偷懶、擺懶、推事情也都是薪水小偷的技能，好像上班只是換個地方耍廢而已，這可讓認真上班的朋友們氣氣氣氣氣啊！

延伸閱讀：上班族最愛禁忌滋味！十大「偷薪術」讓你成為專業薪水小偷

image source: PAKUTASO

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月16日至2021年03月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『職場綠茶婊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



