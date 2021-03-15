面試官讚「考試全對」 她回家見一狀況嘆：就職無望了？

不少公司在徵才時，會根據求職者的能力及經驗去做篩選外，在面試時的應對進退也是很重要的錄取關鍵。有一位網友在網路上分享自己求職的狀況，她表示面試過程都算順利，且主管方還滿意表示「考試全部都對」，讓她覺得相當有信心，不料卻在回家後看到「職缺已關閉」，瞬間讓她超擔心。

原PO在Dcard上發文表示，自己今天在接近中午時段去面試，且面試過程還算順利，而面試官也針對她先前筆試的成績讚賞「妳全對」，讓原PO非常開心，隨後面試官便要她先回家等候通知，心想這份工作沒意外應該會被錄取。

沒想到下午回家後，卻發現對方已經關閉職缺，但原PO卻沒有收到錄取通知，讓她擔心的上網發文詢問自己「是不是無望了？」只能將希望寄託在明天的面試上。此文一出，不少有經驗的網友便紛紛留言表示，「面試結果不一定那麼快告知，我就有遇過等了1個月才通知我被錄取的」、「我遇過三個月之後通知我的XD，但人家是大公司」。

更有留言專業分析說明，「可能公司在評估，先暫時關閉職缺不收履歷，一週內如果沒通知，建議再寄email或電話詢問」、「應該是覺得今天有找到他們要的人了，還沒通知有可能還在評估要哪個，也許符合條件的有兩三個，再等等吧，就算不錄取應該也會禮貌性的通知妳」、「那表示已經找到第一順位了（可能是妳也可能不是），如果妳不是第一順位，表現的很好可能是第二或第三順位，單看第一順位，如果不去就會聯絡妳。」