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他灰心問「文組能年薪破百萬嗎？」 網點名這科系出路都有機會

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為與法律系相關的職業多可年薪破百萬。記者張議晨／攝影
網友認為與法律系相關的職業多可年薪破百萬。記者張議晨／攝影

年薪百萬是每個人的夢想，不過收入會因為專長所學而有所不一，且就讀理組的出路通常薪水會較文組更高。有就讀文組的網友近日在網上找工作，發現資深文組類職位年薪約僅60萬，讓他灰心詢問「文組年薪有機會破百萬嗎？」對此，其他網友點名「與法律相關的職業」，包括律師、法官、檢察官等，都有機會年薪破百萬。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「文組年薪有機會破百萬嗎？」他近日上網找行銷、盈穎、人資、設計等工作，需要1到3年的工作職缺月薪卻很低，約落在25K到50K左右。他好奇，「資深職缺、管理階層面議可以談多高，是有機會到月薪100k的嗎？」

該網友指出，在前公司觀察各職位薪水差異，「資深 iOS工程師薪水可以喊到年薪150到200萬，資深文組類職位年薪大概60到70萬，工作經歷一年的初級職位理組也是比文組多20K月薪」，他灰心表示，「假設一年漲一次薪水，文組的人是不是開局就失敗了啊？怎麼漲都不會有理組的年薪」。

其他網友則點名年薪破百萬的文組職業，留言「銀行ma、法官、檢察官、政治人物、精算師，這些薪水都很高」、「文組要年薪百萬只能去捧銀行業金飯碗」、「國營銀行非主管平均薪資破百」、「律師，雖然也是難賺，但身邊做到第三年、第四年破百；至於法官，從司法官學院畢業後，他們就破百了」。

還有網友說「文組百萬又不是很稀奇……前提是你要努力啊，理組的內容難唸，人家在大學的時候被逼著唸，那在唸文組的時候，多出來的時間你加強了什麼？文理不是重點，重點是你有沒有要在你的專業上下工夫的意思」。

Dcard 檢察官 律師 文組

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