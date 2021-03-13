快訊

帛琉旅遊泡泡條件曝 陳時中點名一種人「絕不能參加」

又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他年薪300萬卻嫌工作無聊「想離職」 網友：肯定有內情

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，朋友去年找了一份年薪200萬起跳的工作，卻抱怨無聊想離職，於是就問道「未來穩定比不過有趣？」圖片來源／ingimage
有網友分享，朋友去年找了一份年薪200萬起跳的工作，卻抱怨無聊想離職，於是就問道「未來穩定比不過有趣？」圖片來源／ingimage

對大部分人來說，都希望能有一份高薪又穩定的工作，更有不少人將之訂為人生目標。不過日前就有一名網友在PTTPO文提到，自己的朋友去年找了一份第三年年薪就200萬起跳的穩定工作，然而最近卻抱怨工作內容「很無聊」、「想換工作」等，這樣的行為讓原PO相當驚訝，並好奇的說道「難道未來穩定200-300萬的年薪，比不過有趣？」

原PO在文中表示，朋友去年找了一份工作，聽說做到第三年年薪就穩定有200萬起跳，原本他以為朋友會安安穩穩的在該公司長做，沒想對方近期卻一直抱怨對工作沒熱情、沒有太多成長，因此有想換工作的念頭。

這樣的一席話聽在原PO耳裡感到很吃驚，他提及，朋友每天都正常上下班，也很少加班，即使聽說工作壓力有點大，但也是見紅就休，於是他就詢問廣大網友「他如果離職是不是一定會後悔？」並問道「年薪200萬但工作內容無聊，大家可以接受嗎？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言可能是有內情，「一般壓力大工作不會無聊吧， 一定是因為太累」、「通常離職絕對是因為累，而不是因為無聊」、「無聊又正常工時的工作能做到200萬，這八成是天選之人」。

也有不少網友提出見解，「背房貸再生一個小孩，就可以讓生活精彩一點」、「過了一個年紀工作內容已經不是重點，年薪高就存錢投資，錢滾錢就能生活離職去做自己想做的事」、「看過好幾個人放棄高薪真的是這樣發了，不過創業失敗以後回去顧機台」、「工作就是一份工作，能盡量早點下班穩定拿到錢就是好工作，不是誰都是天選之人，理想、興趣和抱負還是留到下班吧」。

PTT 離職 高薪

延伸閱讀

71年前小吃店菜單曝光！ 網見「真實銅板價」嘆：好懷念啊

無緣發財！捕到超級大魚請全村吃下肚 網見驚嘆：牠價值千萬

媽逼貸款、花光賣房錢還要求每月匯錢 兒：比討債還可惡

太誇張！家中辦喪事收白包 打開驚見詭異千元鈔

相關新聞

他年薪300萬卻嫌工作無聊「想離職」 網友：肯定有內情

對大部分人來說，都希望能有一份高薪又穩定的工作，更有不少人將之訂為人生目標。不過日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己的朋友去年找了一份第三年年薪就200萬起跳的穩定工作，然而最近卻抱怨工作內容「很無聊」、「想換工作」等，這樣的行為讓原PO相當驚訝，並好奇的說道「難道未來穩定200-300萬的年薪，比不過有趣？」

資本額逾億企業違勞基法 5月起加重罰鍰

勞動部修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，五月起，凡上市上櫃公司或實收資本額超過一億元以上的事業單位，若未依勞基法...

找新工作別吃虧 試用期合法嗎？勞動契約用口頭可以嗎？

在勞退新制上路後，勞工換工作不必再承受退休年資作廢風險。無論是想要轉換跑道，或是新鮮人好不容易找到工作，職場可能遇到的勞動議題除了薪資條件外，還要注意資方可能使出的試用期、勞動契約約定，甚至勞保、勞退等權益，才能安心工作。

2博士生曾任政治幕僚 切換當美食外送員也是另類田野觀察

台灣有近5萬名美食外送員，不乏高學歷者，38歲莊為傑、33歲李昶志是中山大學公共事務管理研究所博士生，上課、寫論文空檔切...

竹市聯合徵才 釋出1284職缺

每年年後都有轉職潮，先前受限疫情，新竹市聯合徵才活動暫停，疫情趨緩後，昨天舉行年後第一場徵才，釋出1284個職缺；市府勞...

主管問「下班都在幹嘛？」令她無助求解 過來人：小心應對！

在職場上，除了主管交付的工作內容外，也需注意人際關係的經營，該如何應答主管的提問更是一門學問。有網友分享，她是一名新進員工，主管經常向她詢問「下班之後都在幹嘛？」，令她不知該如何回應，便發問尋求網友們解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。