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他年薪300萬卻嫌工作無聊「想離職」 網友：肯定有內情
對大部分人來說，都希望能有一份高薪又穩定的工作，更有不少人將之訂為人生目標。不過日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己的朋友去年找了一份第三年年薪就200萬起跳的穩定工作，然而最近卻抱怨工作內容「很無聊」、「想換工作」等，這樣的行為讓原PO相當驚訝，並好奇的說道「難道未來穩定200-300萬的年薪，比不過有趣？」
原PO在文中表示，朋友去年找了一份工作，聽說做到第三年年薪就穩定有200萬起跳，原本他以為朋友會安安穩穩的在該公司長做，沒想對方近期卻一直抱怨對工作沒熱情、沒有太多成長，因此有想換工作的念頭。
這樣的一席話聽在原PO耳裡感到很吃驚，他提及，朋友每天都正常上下班，也很少加班，即使聽說工作壓力有點大，但也是見紅就休，於是他就詢問廣大網友「他如果離職是不是一定會後悔？」並問道「年薪200萬但工作內容無聊，大家可以接受嗎？」
PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言可能是有內情，「一般壓力大工作不會無聊吧， 一定是因為太累」、「通常離職絕對是因為累，而不是因為無聊」、「無聊又正常工時的工作能做到200萬，這八成是天選之人」。
也有不少網友提出見解，「背房貸再生一個小孩，就可以讓生活精彩一點」、「過了一個年紀工作內容已經不是重點，年薪高就存錢投資，錢滾錢就能生活離職去做自己想做的事」、「看過好幾個人放棄高薪真的是這樣發了，不過創業失敗以後回去顧機台」、「工作就是一份工作，能盡量早點下班穩定拿到錢就是好工作，不是誰都是天選之人，理想、興趣和抱負還是留到下班吧」。
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