主管問「下班都在幹嘛？」令她無助求解 過來人：小心應對！

在職場上，除了主管交付的工作內容外，也需注意人際關係的經營，該如何應答主管的提問更是一門學問。有網友分享，她是一名新進員工，主管經常向她詢問「下班之後都在幹嘛？」，令她不知該如何回應，便發問尋求網友們解答。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她是一名藥妝店的新進員工，然而上工沒幾天，店長卻經常向她問道「啊妳下班之後會不會覺得很累，是不是回去之後就只想休息？」又或者是「啊妳下班之後都在幹嘛？」等等的問題。對此，原PO本不以為意，皆憑直覺回答「還好，都在可以負荷的範圍」、「就整理一下家裡，洗個衣服就睡覺了，好像也沒有特別做什麼」。

原PO事後細想，便覺得不太對勁，懷疑店長是否在試探她，下班後有沒有「積極進取」，更懊悔表示正確回答方式應為「我下班之後會研究醫美保養品的資訊，這樣才可以介紹產品給客人」、「下班之後就再複習一下DM，把折扣活動記清楚」，同時她也好奇網友們是否有過類似的經歷。

文章發布後，有過來人提出見解，表示需視情況小心應對，「也遇過類似狀況，後來發現是覺得你太準時下班、沒有參加下班後的聚會，所以是變相的試探」、「支持問題丟回去，語氣再看妳跟店長熟識程度自行調整」，但也有網友懷疑店長只是為「增進同事感情」，「應該只是找話題聊，尤其妳是新人，可能那個店長不想要上對下太有距離感」。

最後原PO也於文末補充，「我是做早班的，店長曾提及『晚班缺人手』，會不會其實是希望能支援晚班？」，有網友認同表示「對啊，應該就是這樣了，是想叫妳去幫忙晚班」。