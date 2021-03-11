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求職「期望薪資」怎麼填？過來人曝「談判技巧」：別逼自己接受

聯合新聞網 / 綜合報導
求職時，「期望薪資」該怎麼開值得求職者深思。 圖／pakutaso
求職時，「期望薪資」該怎麼開值得求職者深思。 圖／pakutaso

許多人開始工作後，都希望薪水能逐年穩定成長，即使換工作也能「只進不退」，但在找工作時，履歷表上的「期望薪資」該怎麼填，該客氣還是照心意，對新鮮人而言著實困難，不少前輩便熱心分享自己求職時「薪資談判」的心得。

近日有準備轉職的網友在Dcard論壇求助，詢問大家在投履歷時是否會刻意把「期望薪資」寫高一點？他猶豫表示擔心寫得太低會被認為「夠奴」，即使資方可接受的薪資更高些，仍會依他所寫的低薪給薪；又憂慮寫得太高，會被資方認為即便錄取，也會因不滿意薪水很快就離職，反而拿不到工作？最後他以自己為例，在離職前原本預估會調薪到41K，若期望薪資開44K~45K，會太超過嗎？

對於原PO的問題，多數網友都表示「一點都不超過」，認為薪水本就是勞資雙方博弈的結果，寫高一點留給對方砍價空間，拿到期望薪資的機會才大。「不會啊！我都會寫高一點，然後會被再砍一點」、「寫高讓他砍。反正他一定會砍，留個血條給自己吧」、「會調高，公司一定會想砍低你的薪水」、「評估業界行情價+心中可接受的底線，取個平均再預留被砍的空間」。

也有人分享談判技巧，「我前兩次都喊+8k，記得要多來回還價，不是你喊了，他開個價格給你就要接受，價格動不了了，還有假跟其他福利可以凹」。有人則提醒可依自身狀況浮動報價，「我覺得看你急不急找工作，急的話，最低至少要寫你可以接受的，例如上一份工作39k，如果你不想更低，至少寫39k～45k。如果可以慢慢找，那就照你原本的意思寫，好工作值得慢慢找的」。

薪資 求職 履歷表

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