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年薪破百萬卻操到想離職？台積電內部人員曝「隱藏版爽缺」

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）
台積電。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

台積電是台灣指標性企業，不少人為擠進窄門搶破腦袋，近期又因股價狂升、晶片供應等事件獲得「護國神山」的美譽。有網友好奇，在全台企業中，有福利、有分紅、台薪百萬但爆肝傳聞不斷的台積電，到底算不算好公司呢？

網友在批踢踢上發文詢問，聽人談起台積電總是眾說紛云，有人說必須台清交成等頂大畢業才進得去，有人則說當設備工程師只要私立大學就可以，有傳說工作太操內部的人想離職，但又聽聞很多人面試內推卻還進不去……所以，以台灣企業來說，台積電到底算不算好公司呢？

文章有不少人留言回應，認為操不操也是要看工作類型和個人身體狀況，至於容不容易入職，就要看對「進公司的定義」是什麼了，畢竟當技術員有二專學歷就足夠，而外包掃地、修電燈、施工也是「進台積電」啊。

不過，2020年時有人也在巴哈姆特論壇詢問類似問題，根據網友表示，若光看月薪的話，台積電的薪水普通，但「台積電重點是年薪不是月薪」，百萬年薪是靠分紅和福利疊加出來的，除此之外還要看職等，若是應徵工程師才可能靠月薪達到年薪百萬。

內部人員也表示工程師年薪確實高，「但工時真的太長，朋友做一年就離職了」、「得捨棄生活品質與尊嚴才能賺這個錢」、「有家人在園區當設備，錢比傳產多但生活品質很差，輪三班能撐個五、六年就不錯了。學長機械、光電畢業的也是去當設備，拚個五六年有點錢，就考國營了」。另有人透露「隱藏版勝利主是非產線單位，之前菜鳥運動會練習時，看到提早換好運動服準備打羽球的爽單位」。

台積電 薪水

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