他提問「什麼職業門檻低易錄取？」 全網點名這兩大職缺

全球現今經濟不景氣，台灣則是因疫情對不少產業造成衝擊，企業紛紛裁減人力資本，工作變得難找。就有網友好奇，「有什麼容易錄取的工作嗎？」

一名女網友於《PTT》上發問，疫情影響導致經濟不景氣，有時候被裁員或資遣恐怕就難再找到下一份工作，令她好奇發問「想請問一下大家，如果找工作想要找那種容易錄取的工作，除了作業員、保全人員、外送員這種比較沒門檻的工作之外，還有什麼容易錄取的工作嗎？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友點名「餐飲業、服務業」工作機會多，「餐飲業啊…每間都在缺人」、「餐飲業基本上有面試就會上」、「餐飲的流動率很高，很好錄取」、「餐飲跟服務業都很好找，便利商店那類」、「便利商店跟餐飲啊」、「餐飲服務生真的隨便都進得去」。

也有網友建議其他管路，「志願役簽下去啊」、「急需用錢的話，志願役簽下去」、「當兵，一進去就三萬多」、「工地之類的」、「客服人員也超好應徵的」、「加油站體檢沒問題就上了啊」、「加油站，固定排班薪水就很穩定」。

但也有網友指出，有的行業門檻低卻難久待，「保險、電銷還行吧」、「直銷、房仲，容易錄取但不容易撐久」、「保險、直銷、房仲等，如果急需錢的話，簽下去會比較快，但不好做」。