快訊

資深媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌

行政院明拍板房地合一稅修法 囤房稅尚未有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他提問「什麼職業門檻低易錄取？」 全網點名這兩大職缺

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇「有沒有容易錄取的工作？」示意圖／Ingimage
原PO好奇「有沒有容易錄取的工作？」示意圖／Ingimage

全球現今經濟不景氣，台灣則是因疫情對不少產業造成衝擊，企業紛紛裁減人力資本，工作變得難找。就有網友好奇，「有什麼容易錄取的工作嗎？」

一名女網友於《PTT》上發問，疫情影響導致經濟不景氣，有時候被裁員或資遣恐怕就難再找到下一份工作，令她好奇發問「想請問一下大家，如果找工作想要找那種容易錄取的工作，除了作業員、保全人員、外送員這種比較沒門檻的工作之外，還有什麼容易錄取的工作嗎？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友點名「餐飲業、服務業」工作機會多，「餐飲業啊…每間都在缺人」、「餐飲業基本上有面試就會上」、「餐飲的流動率很高，很好錄取」、「餐飲跟服務業都很好找，便利商店那類」、「便利商店跟餐飲啊」、「餐飲服務生真的隨便都進得去」。

也有網友建議其他管路，「志願役簽下去啊」、「急需用錢的話，志願役簽下去」、「當兵，一進去就三萬多」、「工地之類的」、「客服人員也超好應徵的」、「加油站體檢沒問題就上了啊」、「加油站，固定排班薪水就很穩定」。

但也有網友指出，有的行業門檻低卻難久待，「保險、電銷還行吧」、「直銷、房仲，容易錄取但不容易撐久」、「保險、直銷、房仲等，如果急需錢的話，簽下去會比較快，但不好做」。

餐飲業 加油站 便利商店 PTT 求職

延伸閱讀

他拜月老抽到上上籤至今仍單身 網解籤驚見「暗黑2字」勸看開

百年前一圓硬幣值多少？ 網曝實際價錢：會有人收

老饕推南部古早味潤餅 網一看「靈魂配料」嗨翻：這才是王道

「雞排賣30元」年代 ！加珍奶50元是標配 網嘆：價格回不去了

相關新聞

年薪破百萬卻操到想離職？台積電內部人員曝「隱藏版爽缺」

台積電是台灣指標性企業，不少人為擠進窄門搶破腦袋，近期又因股價狂升、晶片供應等事件獲得「護國神山」的美譽。有網友好奇，在全台企業中，有福利、有分紅、台薪百萬但爆肝傳聞不斷的台積電，到底算不算好公司呢？

他提問「什麼職業門檻低易錄取？」 全網點名這兩大職缺

全球現今經濟不景氣，台灣則是因疫情對不少產業造成衝擊，企業紛紛裁減人力資本，工作變得難找。就有網友好奇，「有什麼容易錄取的工作嗎？」

快擁抱金飯碗！合庫大徵才 釋出近400名職缺

合作金庫銀行110年徵才季強勢開跑，自3月起將啟動27場校園徵才活動，總計今年對外招募近400人，提供儲備菁英、一般金融...

新職缺加薪1萬！網見「條件」秒搖頭勸退：不值得

工作加薪但少了生活品質你願意嗎？一名從事業務的網友透露，公司有新職缺雖然工作內容繁雜，但每月卻加薪一萬，讓他猶豫是否要接下，沒想到眾人看完「1條件」卻頻頻勸退。

逾1成企業今年不招募新鮮人 僅4成願給33.5K起薪

疫情衝擊景氣，2021年企業願以多少薪資聘用新鮮人？Cheers雜誌發表企業最愛大學生調查，指出新鮮人薪資水準相較前兩年...

聽障求職碰壁 雲林虎尾就業中心助重返職場

先天聽障的雲林36歲婦女楊惠珊，表達較慢半拍，仍擁多項國際電腦證照，因結婚生子離開職場多年，最近想重找工作卻碰壁，虎尾就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。