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新職缺加薪1萬！網見「條件」秒搖頭勸退：不值得

聯合新聞網 / 綜合報導
新職缺加薪1萬，眾人見1條件秒勸退。示意圖／ingimage
新職缺加薪1萬，眾人見1條件秒勸退。示意圖／ingimage

工作加薪但少了生活品質你願意嗎？一名從事業務的網友透露，公司有新職缺雖然工作內容繁雜，但每月卻加薪一萬，讓他猶豫是否要接下，沒想到眾人看完「1條件」卻頻頻勸退。

原PO在PTT發文表示，目前從事行政類業務工作，工時正常壓力不算大，最近公司要找技術資訊的新業務，工作壓力較大且需要on call，不過令人心動的是，每月可以加薪1萬，「大家覺得該不該衝一下，趁著年輕多賺點錢？」

貼文一出，網友留言回應，「如果你才20幾歲或30出頭，可以試試看」、「如果你剛好天賦異稟，天生就是On Call的料，不就正好可以勝任」、「衝啊！沒試怎麼知道不行」。

但多數人認為on call太疲勞轟炸，「on call長期下來就是精神損害，再多錢都不值得」、「on call才1萬，勸你不要」、「不如去跑外送時間能自己掌控，on call你聽到手機震會焦慮」、「on call要24小時待命，很操人」、「on call 先不要」。

PTT

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