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面試時「被問前份工作薪水」該回答嗎？ 內行曝一招自保

聯合新聞網 / 綜合報導
在求職面試時，常常會被面試的主管問到上一個工作的問題。 示意圖／ingimage
在求職面試時，常常會被面試的主管問到上一個工作的問題。 示意圖／ingimage

求職面試時，常常會被面試的主管問到上一個工作的問題，對此便有網友發文說明，自己之前的薪資只有23K，低於行情價一些，所以並不知道當新公司詢問到上個工作的薪資時，應該怎麼回答。

原PO在Dcard以「面試問上一份工作薪水多少」為題發文，表示自己上一份工作的薪水只有23K，但相同的工作內容在其他公司則可領到超過3萬元，所以她並不知道當新公司詢問她之前的薪資時應該要怎麼回答，便想藉此詢問網友「該誠實回答，還是不要報太低」，而若不要報太低的話「應該介於多少比較好？」

此文一出，便引起許多過來人分享經驗，紛紛表示，「其實可以不要透露的，因為說實話會被壓價格，說謊話又經不起查驗，不如跟對方說不方便說」、「先試試看不要透露，直接說『我的預期薪資是...』」、「如果還沒拿到offer我通常死都不說」、「說前份工作有簽不能透露人事資訊的合約就好了」。

但也有留言勸原PO實話實說，不要欺騙新公司，「你誠實回答，對方開3萬元以下，你不要到職就好了」、「照實說耶」、「其實是查得到的，可以打到前公司跟HR確認，我是覺得老實講會比較好」、「有些公司會要求提供薪資證明喔，所以老實回答就好」。

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