防職場性騷擾立委與婦團提修法 勞動部:邀專家研議

今天是三八婦女節，立委范雲邀集20位立委及民團召開婦女節記者會，齊心協力對象徵侵害女性人身安全的「跟蹤騷擾」、「性騷擾員工」、「散布裸照」，射出「跟蹤騷擾防制法」、「未經同意散布性私密影像防制條例」、「性別工作平等法修法」三支箭。目前這三大女性權益法案都有立委提案通過一讀在委員會等待審查，眾立委呼籲行政院應盡快於本會期提出內容完備且符合受害者需求的對案，這將是送給所有女性最好的婦女節禮物。

針對立委民團召開記者會，其中對「性別工作平等法」修法，針對雇主為性騷擾行為人的處理機制、強化對受害者的即時協助等的主張，勞動部表示，依現行性別工作平等法第13條規定，雇主有防治職場性騷擾發生之責任及事後補救之義務，雇主若知悉職場性騷擾情事，應採取立即有效之糾正及補救措施，以提供求職者或受僱者免受性騷擾之工作環境，違反者，可處新臺幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，當職場性騷擾加害人為最高負責人時，受限於權力差距，被害人根本不敢向公司提出申訴。無法期待公司認定性騷擾成立，更擔心因此工作不保。因此建議比照性騷擾防治法與性別平等教育法，增列向主管機關申訴的機制，並明定罰鍰。

立委洪申翰表示，這陣子台灣一再發生雇主性騷擾員工的事件。要如何做到對職場性騷擾零容忍，他認為關鍵是性別工作平等法要修法，要明訂行為人是最高雇主的時候申訴人可以直接向主管機關提出申訴，由主管機關直接進行調查。在國際婦女節的今天，希望勞動部能拿出誠意，該修就要修。

勞動部回應，去年4月6日修正「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，明定雇主是性騷擾行為人，受僱者除依事業單位內部管道申訴外，可以直接向地方主管機關提出申訴，以保障受僱者或求職者之申訴權益。

勵馨基金會執行長王玥好表示，職場性騷擾常涉及性別與權力不對等，被害人常被迫離職，或孤立無援、持續受害。縱使現行法規規定能提起申訴，但更多的是擔心反被報復而暗自隱忍。勵馨認為，至少要提供被害人社工輔導、心理諮商、醫療、法律等資源，當行為人是雇主時，更要確保申訴的利益迴避。

勞動部表示，性別工作平等法亦適用軍、公、教人員，有關對於雇主或最高負責人為職場性騷擾行為人之處理機制應如何精進，勞動部將邀集相關機關、部會及學者專家，進一步審慎研議。