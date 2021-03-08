快訊

軍火豪門的橫死：法國「達梭家族」繼承人空難意外身亡

戰鬥機媽媽飛行員高慈妤 坐上駕駛艙就專心飛行不掛念寶寶

阿里巴巴開173萬年薪來台徵人 網怕爆：不是996就是007

聯合新聞網 / 綜合報導
阿里巴巴來台徵人。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
阿里巴巴來台徵人。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

大陸公司阿里巴巴為招攬人才，近日來台招聘，有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，工作地點包括杭州、北京、上海、廣州，年薪40萬到150萬人民幣（約新台幣173萬元到638萬元）。優渥條件讓網友質疑「是996（工作制）嗎？」還有人直言「阿里巴巴是更狠的007（工作制）」。

一名網友在PTT貼出阿里巴巴2022應屆畢業生招聘資訊，公告指出，工作地點為杭州、北京、上海、廣州，歡迎來自各地的同學們。薪酬範圍從碩士到博士生，參考年薪為40萬到150萬人民幣（稅前含股票與獎金）。

目標群體為2022年應屆碩士、博士畢業生，成功錄取者，可以在今年暑期入職實習，通過轉正答辯後就可拿到秋招正式錄取資格。無法參加實習者，拿到春招錄取資格的話，就可在秋招進行直通最終面試，錄取資格也相當大。

貼文一出引發鄉民熱議，有網友留言「不招本科？」、「這個薪資範圍也太廣」、「薪水讚讚」。對於優渥條件，有網友質疑「是996（工作制）嗎？」996工作制是指「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，有時也被用來指代一系列資方要求勞方延長工時，而不額外給加班費的制度。

而996工作制度違反「中華人民共和國勞動法」，2019年4月12日阿里巴巴通過官方微信，發表阿里巴巴董事局主席馬雲支持996的觀點，不過當天下午馬雲則聲稱，「任何公司不應該，也不能強制員工996」。

另外還有網友指出，「我認識的阿里人007大概佔90%，參考參考」、「阿里絕對不是996，是007」。007工作制則是指「每天工作24小時，0點上班、0點下班，每周7天都在工作，全年無休」。

北京 PTT 阿里巴巴

延伸閱讀

「馬雲就是不想員工舒服」 阿里員工吐槽不滿996、361問題

亂槍打鳥！找密醫打「增大劑」反讓下體潰爛 42歲泰廚上吊亡

夫薪資全上繳公婆 妻流產只換來一個眼神「太好了妳不用辭職」

5歲「龍鳳胎」結婚！ 父母：他們前世是無法修成正果的戀人

相關新聞

阿里巴巴開173萬年薪來台徵人 網怕爆：不是996就是007

大陸公司阿里巴巴為招攬人才，近日來台招聘，有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，工作地點包括杭州、北京、上海、廣州，年薪40萬到150萬人民幣（約新台幣173萬元到638萬元）。優渥條件讓網友質疑「是996（工作制）嗎？」還有人直言「阿里巴巴是更狠的007（工作制）」。

防職場性騷擾立委與婦團提修法 勞動部:邀專家研議

今天是三八婦女節，立委范雲邀集20位立委及民團召開婦女節記者會，齊心協力對象徵侵害女性人身安全的「跟蹤騷擾」、「性騷擾員...

影／家務移工要保障 呼籲家事服務法加速立法

台灣移工聯盟上午在立法院前舉行記者會，要求「家事服務法」盡速立法，保障家務移工的權益。主辦單位表示，雖然政府近年推動新南...

資誠：疫情衝擊 女性失業狀況高於男性

資誠聯合會計師事務所今天發布「2021全球女性工作指數報告」(PwC Women in Work Index 2021)...

新鮮人面試行政、業務被打槍 人資重話：看履歷就不用

新冠肺炎去年初開始大流行，經濟不景氣，餐旅業更是慘兮兮。而近日一名觀光系畢業的新鮮人指出，受到疫情影響，本科系職缺難找，所以想轉戰行政、業務等方面工作，但是每次面試都被打槍，讓她好灰心。文章一出，網友也紛紛鼓勵她繼續加油，不過也有人點出，其實她會失敗不是很意外。

北市本月徵才活動9日開跑 最高月薪10萬元

北市勞動局就服處將於本月9日至15日，邀集15家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供308個工作機會，此次徵才活動批發零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。