阿里巴巴開173萬年薪來台徵人 網怕爆：不是996就是007

大陸公司阿里巴巴為招攬人才，近日來台招聘，有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，工作地點包括杭州、北京、上海、廣州，年薪40萬到150萬人民幣（約新台幣173萬元到638萬元）。優渥條件讓網友質疑「是996（工作制）嗎？」還有人直言「阿里巴巴是更狠的007（工作制）」。

一名網友在PTT貼出阿里巴巴2022應屆畢業生招聘資訊，公告指出，工作地點為杭州、北京、上海、廣州，歡迎來自各地的同學們。薪酬範圍從碩士到博士生，參考年薪為40萬到150萬人民幣（稅前含股票與獎金）。

目標群體為2022年應屆碩士、博士畢業生，成功錄取者，可以在今年暑期入職實習，通過轉正答辯後就可拿到秋招正式錄取資格。無法參加實習者，拿到春招錄取資格的話，就可在秋招進行直通最終面試，錄取資格也相當大。

貼文一出引發鄉民熱議，有網友留言「不招本科？」、「這個薪資範圍也太廣」、「薪水讚讚」。對於優渥條件，有網友質疑「是996（工作制）嗎？」996工作制是指「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，有時也被用來指代一系列資方要求勞方延長工時，而不額外給加班費的制度。

而996工作制度違反「中華人民共和國勞動法」，2019年4月12日阿里巴巴通過官方微信，發表阿里巴巴董事局主席馬雲支持996的觀點，不過當天下午馬雲則聲稱，「任何公司不應該，也不能強制員工996」。

另外還有網友指出，「我認識的阿里人007大概佔90%，參考參考」、「阿里絕對不是996，是007」。007工作制則是指「每天工作24小時，0點上班、0點下班，每周7天都在工作，全年無休」。