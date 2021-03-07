新鮮人面試行政、業務被打槍 人資重話：看履歷就不用

新冠肺炎去年初開始大流行，經濟不景氣，餐旅業更是慘兮兮。而近日一名觀光系畢業的新鮮人指出，受到疫情影響，本科系職缺難找，所以想轉戰行政、業務等方面工作，但是每次面試都被打槍，讓她好灰心。文章一出，網友也紛紛鼓勵她繼續加油，不過也有人點出，其實她會失敗不是很意外。

原PO在Dcard發文指出，受到疫情影響，觀光業從去年開始幾乎沒開什麼職缺，無法發揮所學的她，也只好轉戰其他面向工作，包括行政、採購、業務相關內容。雖然幸運的通過一階書審，但每每進行面試時，結果都不盡理想。因為原PO才剛畢業，又沒有相關工作的經驗，面試官往往都會跟她說，「目前不需要來試探自己是否符合工作職缺的人」；或者是問完她為何不走觀光產業之後，就沒有下文。

對此，有網友認為其實原PO會失敗，一點都不意外，「如果科系跳太大，其實我也會問為什麼沒有走跟學經歷相關的工作」、「要包裝得讓人覺得妳對他們公司很有興趣，畢竟『試試看，不適合就換』是雇主不想看到的情況」、「我做人資二年左右，現在老闆為了省錢，很少人單純請行政，再加上妳觀光系剛畢業，基本上我看到履歷就不會用。不是商業類科系又是剛畢業，除非妳有特殊能力，語言或是技能之類的」。

不過也有網友鼓勵她別灰心，並給予建議，「大部分企業都要即戰力啊！一開始畢業真的不好找，我投了70家才上」、「建議增加自己的專業和不可替代性」、「主管也有可能想看妳的臨場反應，我讀外文系也不知道要找什麼工作，但面試第一間外商就拿到offer了。當時跟我一起面試的有北大、輔仁、美國大學的人，他們可能覺得我學歷很低，一定不會上，結果主管想找臨場反應好的人，就給了我offer」。

還有同為觀光系的網友留言，「我也是觀光科系的喔！試了一個月後也發現有這樣的問題，就去找了保全，邊準備證照邊渡疫情」、「我也是觀光畢業的，工作真的難找，一直被問為什麼要來做這個，被問到超級煩」。