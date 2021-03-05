日薪上看8千！貼磁磚師傅不怕缺工 他揭營造業內幕

勞力性工作總是又苦又累，有時還得日曬雨淋，也因此許多年輕人不願投入相關行業，有一名磁磚師傅在臉書上發文表示自己從來沒有缺工的問題，因為他很敢給工人薪水，甚至還透露營造業裡頭內幕，讓許多網友也感嘆「難怪沒人要做」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道自己是貼磁磚的師傅，他抱怨現在的年輕人都做不久，有的是妻奴，還有些人早上爬不起床的，也因此缺工很嚴重。不過他說自己沒有缺工的問題，「我自己一天薪水實領差不多一萬多，我給工人的薪水6-8千不等，有加班上萬更是涼涼。為啥我沒有缺工的問題？因為我實實在在的錢交到師傅手上」。

但話鋒一轉，原PO透露營造業的秘辛，他說工錢發放下來後，經過大包、二包、小包最後到工人，那工人實拿剩多少？這樣的情況也讓他批評「全台的營造業何時要做改變？」

許多網友看了原PO的描述後也感嘆，「缺工也是各個老闆造成的啊，勞保變得像是福利一樣，就算有勞保也是高薪低報，勞退有些還從員工薪水上扣，缺工怪誰啊！」、「很多老闆說虧錢，實際上是沒賺到要賺的金額，所以統稱都說虧錢」、「今天還看到徵粗工1350一天，本來就該3000起跳的，經過那麼多手，難怪沒人想做」、「層層剝削就已經扣掉大半了！發工的、班頭的、派遣的…唉！難怪沒人想去」。