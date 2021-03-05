快訊

福原愛、江宏傑離婚官司若開打 法界：爭產用這招 小愛會大失血

不怕運費翻倍！台灣商會證實：2公噸鳳梨今銷往澳洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日薪上看8千！貼磁磚師傅不怕缺工 他揭營造業內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名貼磁磚師傅表示自己很敢給工人薪水，因此沒有缺工問題，還透露營造業的內幕。 圖／ingimage
一名貼磁磚師傅表示自己很敢給工人薪水，因此沒有缺工問題，還透露營造業的內幕。 圖／ingimage

勞力性工作總是又苦又累，有時還得日曬雨淋，也因此許多年輕人不願投入相關行業，有一名磁磚師傅在臉書上發文表示自己從來沒有缺工的問題，因為他很敢給工人薪水，甚至還透露營造業裡頭內幕，讓許多網友也感嘆「難怪沒人要做」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道自己是貼磁磚的師傅，他抱怨現在的年輕人都做不久，有的是妻奴，還有些人早上爬不起床的，也因此缺工很嚴重。不過他說自己沒有缺工的問題，「我自己一天薪水實領差不多一萬多，我給工人的薪水6-8千不等，有加班上萬更是涼涼。為啥我沒有缺工的問題？因為我實實在在的錢交到師傅手上」。

但話鋒一轉，原PO透露營造業的秘辛，他說工錢發放下來後，經過大包、二包、小包最後到工人，那工人實拿剩多少？這樣的情況也讓他批評「全台的營造業何時要做改變？」

許多網友看了原PO的描述後也感嘆，「缺工也是各個老闆造成的啊，勞保變得像是福利一樣，就算有勞保也是高薪低報，勞退有些還從員工薪水上扣，缺工怪誰啊！」、「很多老闆說虧錢，實際上是沒賺到要賺的金額，所以統稱都說虧錢」、「今天還看到徵粗工1350一天，本來就該3000起跳的，經過那麼多手，難怪沒人想做」、「層層剝削就已經扣掉大半了！發工的、班頭的、派遣的…唉！難怪沒人想去」。

爆怨公社

延伸閱讀

專業人才缺口 高達4萬人

營造業缺工問題難解 賴正鎰籲放寬外籍移工

日本農漁業缺工 為何破千「流浪外勞」卻沒工作

營建成本增加恐延宕新北捷運工期 侯友宜：如期完工

相關新聞

鴻海線上校園徵才 碩士起薪逾5.2萬、博士逾6萬

鴻海集團啟動2021線上校園徵才活動，鴻海表示新進大學畢業生起薪新台幣超過4.5萬元，碩士畢業生起薪逾5.2萬元，博士畢...

日薪上看8千！貼磁磚師傅不怕缺工 他揭營造業內幕

勞力性工作總是又苦又累，有時還得日曬雨淋，也因此許多年輕人不願投入相關行業，有一名磁磚師傅在臉書上發文表示自己從來沒有缺工的問題，因為他很敢給工人薪水，甚至還透露營造業裡頭內幕，讓許多網友也感嘆「難怪沒人要做」。

北市職院美睫美容課招生中 為你開創美麗人生

「好看根本沒有標準，隨人喜好，各有千秋」，歌手蔡依林的歌《怪美的》給了「審美」這樣的解釋，隨著人們對美的追求，彩妝美容行...

張忠謀也看重的「行銷人」 到底是在做什麼？

有些人可能不太清楚作為一位特助，到底每天都在做些什麼。如果是在小的組織中，特助就是總經理的高級祕書，負責高層主管的聯繫、命令轉達、安排特殊行程或處理緊急事務等...

日本社畜壓力大？他揭在日薪資工時 直呼疫情爆發也不回台灣

各國勞工權益、社會文化不一，因此造就形形色色的職場生態，談到日本時總會想到「社畜」，但真是如此嗎？有網友在PTT討論日本職場是否工作壓力超大，對此有人曝光自己在台、日的年薪，直言即使疫情新冠肺炎嚴峻也不回台，還反問...

他盼畢業後能兼顧薪水和工作 網秒推「1職業」：選它就對了

現代人努力工作就是為了追求更好的生活，但就有一名就讀電機系的男大生坦言，希望未來能找一份兼顧薪水和生活品質的工作，因此好奇提問「科技業有什麼工作相對輕鬆？」文章一出立刻引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。