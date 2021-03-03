日本社畜壓力大？他揭在日薪資工時 直呼疫情爆發也不回台灣

各國勞工權益、社會文化不一，因此造就形形色色的職場生態，談到日本時總會想到「社畜」，但真是如此嗎？有網友在PTT討論日本職場是否工作壓力超大，對此有人曝光自己在台、日的年薪，直言即使疫情新冠肺炎嚴峻也不回台，還反問眾人一句「不回台灣就知道壓力大不大了」。

有網友在PTT上討論「日本社畜壓力爆幹大嗎」，對此有人翻出勞動部資料，只見2019年新加坡、台灣、日本及南韓的每人每年工時，分別為2324、2028、1927、1644小時，該網友進一步指出目前日本職場可能四分之一都被「寬鬆世代」佔據，職場文化可能早已不像刻板印象當中的任勞任怨。

此外，對於日本職場壓力一事，還有旅居日本的網友跳出來說明現況，他表示先前在台灣的工作從早上8點50一路上班到晚上11點僅是「基本而已」，且年薪約莫新台幣100萬元；反觀目前在日本的工作，年薪約日幣500萬元（約新台幣130萬元），雖然薪資相較台灣原本工作沒有高太多，但每日早上8點50分打卡後，下午5點即可下班，此外每超過1分鐘都能請領加班費。

最後他補充，雖然日本職場和歐美等國相比仍較不友善，但他認為和台灣相比可說是比上不足比下有餘，他表示日本人即使是社畜住的也是「高級豬圈」，反觀台灣工時長薪水低，勞工福利不好可說是「骯髒豬圈」中的社畜。他還提到，即使日本的新冠肺炎疫情嚴峻，仍選擇不回台灣留在日本打拚，反問鄉民一句「不回台灣就知道壓力大不大了」。

貼文曝光後引起網友迴響，有人表示「當初在台是做到啥工作怨念這麼深」、「在日本沒有千萬日幣年薪都是低薪」，原PO跳出來回應「第一份工作和日本現在這份工作是一樣的」、「我和我老婆加起來破千，而且我們還有房租能收、股票能賺」。

對於「豬圈說」，有網友表示贊同「兩邊都是豬窩，日本就真的比較好啊…日本已經不是10年前那種地獄了」、「認同啦，台灣人超奴，還幻想日本人比自己慘」；不過也有人緩頰並非政府不努力，他表示台灣表面上雖然沒有愈改愈慘，但是「上有政策下有對策」，公司鑽漏洞才導致台灣勞工權益不佳。