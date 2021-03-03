他盼畢業後能兼顧薪水和工作 網秒推「1職業」：選它就對了

現代人努力工作就是為了追求更好的生活，但就有一名就讀電機系的男大生坦言，希望未來能找一份兼顧薪水和生活品質的工作，因此好奇提問「科技業有什麼工作相對輕鬆？」文章一出立刻引起討論。

原PO在PTT科技板發文，表示自己目前是電機系學生，但他希望未來畢業後，除了薪水，也要能兼顧生活品質，因此好奇詢問「如果願意犧牲掉一些薪水換生活品質，請問有什麼工作比較適合？希望工時可以10小時以內（含加班）」他也補充到，自身的外語能力（英語、日文）應該還算OK，「我的生活品質是指工作之外還可以利用下班時間培養一些興趣」。

文章曝光後引起網友熱議，多數網友推薦國營公職是最佳選擇， 「唯一解答：國營雇員」、「國營就最簡單的」、「想生活跟工作兼顧建議你找國營單位」、「國營職員，但記得要選對缺」、「提早進入公家單位或國營事業累積年資比較實在」。

不過，也有網友認為「等你同學生活層次更上一層了，你就會焦慮」、「個人覺得操不操跟領域關係不大」、「工作該點的技能點好，自然能早點下班，不開竅什麼工作都瞎忙」、「其實通常都是時間管理的問題，不必一開始就去找所謂的閒差，空檔是管理出來的，不是閒出來的」。