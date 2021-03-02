面試25K約聘職！回信一句話她怒「被羞辱」網反擊：玻璃心？

剛過完年，不少人會開始尋求轉職機會，從面試到錄取，很多人會分享自己的經驗，有一名網友表示，最近面試了一個約聘到年底的職位，薪水不到25K，但連自己在內只有三個人去面試這工作，卻收到信件告知「備取第二名」，瞬間覺得被羞辱，但PO網後大家卻覺得是她「太玻璃心了」、「人資不好當啊」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文說，最近去參加一個面試，約聘到年底，薪水不到25K，公司人事表上有個選項是「是否有親戚在公司？」她當下感覺不太好，該職位需要面試外加筆試，連自己在內只有三個人去面試工作。

面試完後原po收到信件，告知是備取第二名，有需要會再通知，她瞬間覺得徹底被羞辱「寧可都沒有任何回音，也好過收到這種信件。我寧可選擇無聲的回應」，她也氣炸表示「跳槽失敗我可以忍，但寄這種內容的信給我就不行」。

網友看了認為「這個選項每個有點規模的公司都有欸，目的是要規避風險」、「玻璃心？」、「我覺得還好，至少他有回覆，不至於讓你在那空等」、「你怎確定只有3個人面試，難道不能別天也安排嗎？」、「這麼低的薪水完全不考慮」。

也有人表示和人資聊過，分析幾種狀況「不回信：這公司姿態很高，跩什麼、回信太簡潔：沒心意只想打發人，冷冰冰、回信說備取：不一定第一個備取就是自己，沒說清楚讓人傻等」他嘆現在人資也不太好做。