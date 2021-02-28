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月薪6萬每天只忙2小時 他憂「浪費人生」：該離職嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示自己月薪6萬，每天工作只忙2小時，之後就閒到還可以跟同事玩線上遊戲，但這樣的生活讓他覺得像浪費人生。 圖／聯合報系資料照片
一名網友表示自己月薪6萬，每天工作只忙2小時，之後就閒到還可以跟同事玩線上遊戲，但這樣的生活讓他覺得像浪費人生。 圖／聯合報系資料照片

許多人進入職場後都渴望「錢多、事少、離家近」，但有一名網友發文表示自己月薪有6萬，每天工作頂多忙2個小時，之後的時間就閒得發慌，看似讓人羨慕的工作環境，對他而言卻覺得浪費人生，也因此萌生想離職的念頭，他想尋求鄉民們的意見，「月薪6萬沒事做，該不該離職？」

原PO在《Dcard》寫道自己目前月薪有6萬，年薪大概85萬左右，每天早上9點進公司後，大概忙2個小時，之後沒什麼事做就只能滑滑手機，甚至還能在公司和同事玩線上遊戲殺殭屍，連經理也一起加入。這樣的工作生活讓他開始覺得可怕，「如果突然裁員我就完蛋了，而且感覺現在的生活找不到重心，好像在浪費人生」。原PO說最近起了想離職的念頭，「不過又怕新工作太操，沒多久就會離職，大家會建議我換工作嗎？」

貼文一出引起熱議，許多人都建議原PO可以充實自己，「是不會學投資喔？這麼閒每天都可以看盤，傻傻的」、「利用時間搞搞副業啊」、「利用時間學東西呢？這樣就不會像在浪費人生」、「我會待著，然後利用時間學投資，學其他有的沒的，或是做副業，之後再換工作」、「難道不會趁空檔發展其他能力嗎？外語、投資、賞車之類的」。

不過有人質疑其真實性，「怎麼可能完全不用做事，有這麼白癡的公司請人進來打電動？」、「這是反串文嗎？」、「每次看到這種文，我都會覺得是不是在反串」、「這釣魚文吧」。但也有網友分享自身經驗，「其實是真的蠻可怕的！我朋友就是在原本很閒、薪水6萬的公司，但因為業績不好開始組織裁撤，他也是年後被資遣的一員」、「我也差不多…很多時候根本裝忙，不過是在國營，不怕被裁」。

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