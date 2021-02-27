沒年終尾牙！竟見「28元薪水入帳 」女氣炸直接提離職

許多公司會在春節過後發放「開工紅包」，祈求新年新氣象。對此，便有一位網友分享，在年前自己的公司沒有給年終獎金，更沒有舉辦尾牙的活動，但卻突然在25日時收到金額僅28元的薪資入帳，讓她氣得大罵，「已經提離職。」

原PO在爆怨公社上分享，今年不但沒年終領、沒尾牙吃連200的紅包都沒有就算了，竟在昨（25）時只看到有28元入帳，讓他氣得直言「會計啊會計，您匯這個連提款機都無法領的金額，不如別匯了！」更在文末說明，指出目前已提出離職，而25日表定會頒發的為開發獎金，但原PO並沒有在開發新客戶，因此對於這筆入帳更加困惑。

此文一出，不少網友也認為這個金額真的太小氣，紛紛表示，「太少了吧」、「看28以為是28000，結果真的是28QQ」、「是不是少按了三個零啊」、「28是鹹酥雞買豆干甜不辣嗎....」、「28元是哪招？這公司快逃吧」、「她匯28元應該是要你買郵票，寄張離職單過去公司」、「連杯珍奶都買不起」；也有網友幽默解讀，公司大概是想紀念228紀念日，但匯228元超出公司預算，才匯28元。