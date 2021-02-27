快訊

武漢弘芯遣散所有員工 台DRAM教父：陸半導體項目爛尾「結束了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒年終尾牙！竟見「28元薪水入帳 」女氣炸直接提離職

聯合新聞網 / 綜合報導
許多公司會在春節過後發放「開工紅包」，祈求新年新氣象。 圖／ingimage
許多公司會在春節過後發放「開工紅包」，祈求新年新氣象。 圖／ingimage

許多公司會在春節過後發放「開工紅包」，祈求新年新氣象。對此，便有一位網友分享，在年前自己的公司沒有給年終獎金，更沒有舉辦尾牙的活動，但卻突然在25日時收到金額僅28元的薪資入帳，讓她氣得大罵，「已經提離職。」

原PO在爆怨公社上分享，今年不但沒年終領、沒尾牙吃連200的紅包都沒有就算了，竟在昨（25）時只看到有28元入帳，讓他氣得直言「會計啊會計，您匯這個連提款機都無法領的金額，不如別匯了！」更在文末說明，指出目前已提出離職，而25日表定會頒發的為開發獎金，但原PO並沒有在開發新客戶，因此對於這筆入帳更加困惑。

此文一出，不少網友也認為這個金額真的太小氣，紛紛表示，「太少了吧」、「看28以為是28000，結果真的是28QQ」、「是不是少按了三個零啊」、「28是鹹酥雞買豆干甜不辣嗎....」、「28元是哪招？這公司快逃吧」、「她匯28元應該是要你買郵票，寄張離職單過去公司」、「連杯珍奶都買不起」；也有網友幽默解讀，公司大概是想紀念228紀念日，但匯228元超出公司預算，才匯28元。

一位網友分享，在年前自己的公司沒有給年終獎金，更沒有舉辦尾牙的活動，但卻突然在25日時收到金額僅28元的薪資入帳。 圖／爆怨公社
一位網友分享，在年前自己的公司沒有給年終獎金，更沒有舉辦尾牙的活動，但卻突然在25日時收到金額僅28元的薪資入帳。 圖／爆怨公社

延伸閱讀

善心團體收留棄嬰 卻傳志工偷虐嬰「倒掛狂晃」滿是瘀青

若人生能重來會想再生小孩嗎？ 網回：人生才完整

4歲童跑進「水泥攪拌機」致全身骨折 工地提22萬賠償續協商

泰國女被台灣男友騙胸下刺「3中文字」 台人全看傻：悲劇了

相關新聞

沒年終尾牙！竟見「28元薪水入帳 」女氣炸直接提離職

許多公司會在春節過後發放「開工紅包」，祈求新年新氣象。對此，便有一位網友分享，在年前自己的公司沒有給年終獎金，更沒有舉辦尾牙的活動，但卻突然在25日時收到金額僅28元的薪資入帳，讓她氣得大罵，「已經提離職。」

台中彰化年後4場公共工程徵才！184職缺等你來

勞動力發展署中彰投分署今天說，因應年後公共工程人力需求，將分別在台中及彰化等地舉辦4場營建業徵才活動，共提供184個營建...

北市去年非法雇移工99件挨罰 勞動局：再犯將面臨刑責

北市勞動局日前接獲陳情案件，A公司委外有聘僱非法外國人的清潔公司，遭查獲後A公司也連帶挨罰。勞動局統計，去年至今因非法聘...

他提調薪老闆冷回7個字 內行人揭背後套路

進入職場後，許多人除了希望能升職，更盼望老闆能為員工加薪，一名網友貼文抱怨和老闆談到調薪問題，沒想到對方竟然迸出一句話，讓他聽了超傻眼，也讓鄉民們看到老闆背後的套路。

加班5年沒調薪！他提離職被主管反問1句話 網爆氣：不然咧？

為了提升生活品質，不少人在工作上力求表現，希望能獲得主管賞識以求調薪機會。不過，有一名網友就受不了，不只天天熬夜加班，5年來甚至都沒有調薪，心寒的他向主管提離職，想不到竟當場被回了1句話，讓許多網友看了直搖頭。

景氣回溫企業月薪攀升 主管職53K、非主管職36K

疫情趨緩，牛年景氣有望逐漸回溫。yes123求職網今（26）日公布「牛年跳槽與企業徵人現況調查」，結果顯示有92.2%企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。