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他提調薪老闆冷回7個字 內行人揭背後套路

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友向老闆提出調薪要求，沒想到對方回覆一句話讓他聽了超傻眼。 圖／ingimage
一名網友向老闆提出調薪要求，沒想到對方回覆一句話讓他聽了超傻眼。 圖／ingimage

進入職場後，許多人除了希望能升職，更盼望老闆能為員工加薪一名網友貼文抱怨和老闆談到調薪問題，沒想到對方竟然迸出一句話，讓他聽了超傻眼，也讓鄉民們看到老闆背後的套路。

原PO在PTT寫道公司評鑑時，他向老闆提出希望能調薪多一點，但對方卻以懷疑的語氣問說「你有需要養家嗎？」讓他覺得這個問題跟評估薪資毫無關連，不解老闆為何要這樣說。原PO還發現另一位同事也被拒絕加薪，理由竟然是「你爸是醫生應該不缺錢」，讓人聽了很無言。

原PO說雖然最後老闆有答應要調薪，但關於調薪的評估點，像這種跟工作表現無關的事情被拿來評估，讓他覺得很不OK，他也以這個例子來詢問鄉民們，「老闆真的會用你需不需要養家評估加薪嗎？什麼才是評估加薪的重要因素？什麼樣的婉拒加薪理由你可以接受，想知道大家怎麼看。」

貼文引來網友們熱議，「爭取加薪理由有一個是要養家，說有小孩生活費不夠，這在台灣職場還滿常用」、「這跟分手一樣！理由是假的，結果才是真的」、「公司都喜歡要養家的，才不會輕易跳槽」、「跟我公司一樣，獎金等等好康只給有家庭的，單身者分文不給」、「所以不是看在你能力，是看在你要養家的份上才加薪的啦」、「你聽不懂弦外之音是他不想給你嗎，理由不是重點」。

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