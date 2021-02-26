加班5年沒調薪！他提離職被主管反問1句話 網爆氣：不然咧？

為了提升生活品質，不少人在工作上力求表現，希望能獲得主管賞識以求調薪機會。不過，有一名網友就受不了，不只天天熬夜加班，5年來甚至都沒有調薪，心寒的他向主管提離職，想不到竟當場被回了1句話，讓許多網友看了直搖頭。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享社畜向主管提離職的過程，「王總，我決定辭職了，天天熬夜加班真的太累了，而且在公司上班5年薪水都沒漲過」，想不到主管竟然回應「什麼意思？你上班就是為了錢？」

文章曝光後引來1千多位網友按讚分享，紛紛留言怒回，「不然勒！」、「不然是做身體健康的嗎？」、「不要跟我談理想，我的理想就是不上班」、「不為錢，啊不然是做功德嗎？」、「王總真愛說笑」、「王總，不然你開公司又是為了什麼？」。

也有不少網友分享自身經驗，「當初我要離職時，老闆跟我說不加薪的原因是『由奢入儉難，由儉入奢易』」、「我之前老闆還曾經說過：對啦！妳們都只顧自己家就好啦！公司都不用顧了！資深員工一致回：不然勒...」。