泰移工月領5.5萬完勝台灣人！內行人曝薪資單上「不能說的秘密」

到外地或外國工作，首先會注意薪水、福利是否符合需求，他國勞工到台灣工作也是如此。有網友曬出泰國移工的薪資單，赫見實領金額高達5.5萬，比多數台灣上班族還高，引發眾人熱議。

從薪資單內容可發現，該名移工的本薪實為2萬3100元，加上加班費、獎金及其他津貼後，實領金額高達5萬4783元，讓貼文者嘖嘖稱奇說「沒想到現在的移工賺得比大部分台灣人還要多錢」。然而津貼、獎金加總後竟比本薪多一倍，也讓網友討論分析移工薪資與台灣人差在哪裡。

不少人看到薪資單直接表示「正常」，並透露單據中2萬多的其他津貼其實就是加班費，只是以其他名目編列上去，「其他津貼應該是加班費」、「其他津貼就是加班費，不能寫太明白，會被查。不能說的祕密」、「用生命加班換來的」、「底薪好低，都是靠一堆加上去的」、「外籍人士他們特愛加班，他們用時間跟體力換來的，這樣的薪水是正常的」、「這一看就是在科技工廠死命加班肝出來的」。

有人則比較外籍移工與台灣人的工作方式「真的有差」，「台灣人不做的，他們願意做啊！只要老闆有在看，有付出就有收穫」、「台灣人不做的外勞做，薪水高很合理，我們這裡的移工也是領55-60K，但看他們的工作覺得領到這些錢真的沒有很多」；不過也有人為台灣人叫屈，「他們加班有加班費，台灣人只有責任制」、「老闆又不會給台灣人加班。因為外勞加班薪水低，台灣人想加都沒有」、「台灣加班，勞基法規定一個月加班上限最多也只能加46個小時啊」。