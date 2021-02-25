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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

女提離職遭主管約談曝「錄取真相」 網回：這就是現實！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO提離職後，意外得知公司錄取她的背後真相。示意圖／Ingimage
原PO提離職後，意外得知公司錄取她的背後真相。示意圖／Ingimage

職場上有些公司除了依據求職者能力條件外，也會篩選體態及外貌服儀作為錄取的標準。有女網友分享，近日向公司提離職後，主管卻向她吐露當初她的「錄取真相」，令她訝異直呼「外表、身材真的會影響工作錄取嗎？」

一名女網友於《Dcard》上發文表示，她準備轉換跑道而向公司提出離職，不料卻被主管約談，主管提到當時錄取她的背後真相，「其實公司當時有點猶豫要不要錄取妳，因身材較胖，怕有健康的隱憂」。對此，原PO感到十分錯愕，「一直以來確實會因自己的身材感到自卑，尤其是櫃台或是服務業，但實際職場上真的是這樣嗎？怎樣的身材會難錄取或被公司霸凌呢？」

有過來人分享，錄取標準本就會考量外觀，「其實外觀多少會有影響」、「這是現實面，當你需要面對客戶那些時，就必要考量」、「沒發現業務都很帥很正嗎？當然有影響」、「在某些職業身材和臉蛋，比什麼能力都還重要」、「有些行業真的就是需要臉蛋跟身材，很加分，這是殘酷的但也是實話」、「沒有外在的門票，內在多好都沒得挖掘，這就是現實」。

但也有人為原PO加油打氣，認為外表不代表一切，「有眼睛的人都會看外表呀，不過能力也很重要」、「人與人的相處中，更重要的是個性，不用因為身材而自卑」、「有人說過外表管理優良，可以展現出一個人的自律，工作上也比較能掌控好，但是妳也別過於有壓力，慢慢讓自己變好，以後會感謝自己的」。

職場 離職 Dcard

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