年薪220萬「事少、產業舒適圈」網看地點秒勸退：待不了一年

為了找到一份適合又滿意的工作，通常很多條件會列入考慮，公司規模、工作內容、更多人會以「薪酬福利」為首要，一名網友的40幾歲朋友，最近拿到了兩間公司的工作機會，其中一間年薪220萬，但地點位於上海，想問和台中的工作該怎麼選，引起兩派論戰。

網友在PTT八卦版發文表示，自己一名40歲多的單身男生朋友，目前沒有負債壓力，最近拿到了兩個工作機會，一個是在上海，年薪220萬，不用帶人，「錢多、事少、產業舒適圈」但缺點則是，「非台灣，無法落地生根，物價高」。

而另一個工作機會則是地點在台中，年薪110萬，優點為「物價低」，缺點則是「錢少，事略多，產業須學習」，而且這份工作需要帶人，想問一下如果是大家會怎麼選。

一派的人認為要選上海，「沒打算回來的話去上海，真心不騙」、「能待上海還是待上海，見識見識不一樣，台灣真的蠻丼蛙的」、「當然上海呀，有這種機會我就去了」、「單身沒負擔當然上海」、「上海，未來發展應該較好」。

但也有人覺得「上海220實際拿到多少，很多先騙你到現場才跟你說事多錢少」、「上海要考慮空汙和送中法，你每年能存3倍再去承擔那個風險」、「待不了一年你就會包包回來」、「台中比較好，上海才220不值得，台中破百很難得」、「上海物價很高欸」。

有人也分享自己過去的經驗「自己幾年前30歲的狀況跟你差不多，深圳200萬，台中100萬，但是台中事情少，又要結婚，後來我選台灣，因為之前已在廣東一年，無法習慣當地民情，但是就未來發展來說，現在有點後悔。因為台中薪水3年只增加了10%...」。