他辭日本工作回台錄取2職缺 薪資曝光網疾呼：不應屈就

畢業後有些人可能會先選擇到國外工作累積經驗，之後再跳槽回台灣的外商公司，全為了讓自己履歷更優秀，能獲得更好的待遇。一名網友表示自己辭掉日本工作選擇回台就業，迄今收到2間公司的錄取通知，但工作內容和待遇卻讓他猶豫是否該繼續找工作。

一名網友在PTT「Salary板」PO文，他表示本身有日語N1證照、多益成績則有725分，原本在日本從事服務業，對於日文口說沒有太多問題。前陣子辭掉日本的工作回台，求職1個多月後得到2份職缺的錄取通知，但2份工作各有優缺，讓他不知道該選擇哪份工作，或是繼續求職直到獲得更好的職缺。

原PO表示其中一項職缺是某台灣內衣品牌電商的日文專員，起薪36K、無試用期，通勤時間約30分鐘到50分鐘，缺點則是老闆常資遣不順眼或不適任員工，而且公司內部鬥爭嚴重，甚至手機必須24小時隨call即到；另一份職缺則是某塑膠日商的業務助理，起薪30K、交通費實報實銷，雖有3個月的試用期，但公司表示試用期滿將依照能力調薪，最大的優點是不用加班，缺點則是通勤時間達1個小時。

工作待遇曝光後網友紛紛回應，「繼續找工作，你值得更好」、「繼續找，除非你超級缺錢」，另外有網友建議能透過日系人力仲介找工作，參考對方提供的職缺。

對於原PO求職不順，有人建議直接找和日文相關的國外業務「否則沒太多優勢」、「單只有日本經驗無業務能力，即使回台灣也很難找到工作」；不過有人表示自己辭掉美國工作回台就業，他提到目前在台北市上班，和自己相同背景的人不論應徵業務、工程師、教師等起薪皆是55K，對於原PO處境他直呼「有國外工作經驗不應該屈就33K」。