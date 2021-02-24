台「百萬年薪」換成外幣其實超低薪？他嫌不值網駁：成就感很重要

身為上班族，百萬年薪可算是一個里程碑，但這樣的薪水在國外可以暢行無阻嗎？有網友質疑雖然都說外國物價較便宜，但百萬年薪換算成外幣後金額頗低，真的有人願意同薪同工卻在國外工作嗎？

網友在批踢踢發文指出，很多人都認為外國物價較台灣低，依此類推，是否百萬年薪的人到國外工作，只要薪水提高一點，就能存得比在台灣多？然而台幣100萬換算成外幣，僅約400萬日幣或3萬5千元美元，「感覺超低的」，認為台灣百萬年薪者到國外起碼要達到年薪千萬日幣，或十萬美元才合理，質疑真的有人在台灣能領百萬年薪，卻甘願去日本做領不到千萬日幣的工作嗎？

對於他的問題，有網友表示同意，認為千萬日幣的薪水，扣稅完剩台幣不到200萬，但日本物價水準高台灣快一倍，「其實沒比領台幣100萬好到哪」。也有人認為物價非評判標準，「收入高可以節流來存錢，收入低什麼都做不到，沒必要用物價自慰」，甚至有人直接揭露現實面：「在台灣年薪百萬去美國沒人要請你，我表弟年薪超過百萬很多當年在美國找工作6個月沒人請」。

另有網友指出「台灣百萬年薪跟國外薪水不能直接這麼比」。他表示「工作說到底也就是為了生活而已」，雖然薪水在很多時候是客觀指標，但不該是「在哪裡工作」的優先考量，如家庭、兒女教育、生活型態都會影響決定，能毫無顧忌哪裡薪水高就去哪裡，只有年輕、無牽無掛的一段時間而已。

此外，他認為「工作上的成就感」也是決定在哪工作很重要的一點，有些工作在台灣限制較多，專業人才為求發展自然會往外跑，「擺在外部來看可能就是年薪百萬台幣或是年薪千萬日圓之類的比較。只是考慮到工作上的成就感，單純只是比薪水大概就比較狹隘了」。