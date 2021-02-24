快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她一進公司老鳥就準備辭職 網聽工作量狂勸：快逃！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友剛入職，卻發現其他人馬上要辭職，讓她深感疑惑。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友剛入職，卻發現其他人馬上要辭職，讓她深感疑惑。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

許多人都有面試找工作的經驗，有些求職者在未完全熟悉工作內容下就接受聘用，進公司才發現不如自己想像。近日，一名網友在網路上以標題「剛到職就想走人」發文透露自己在求職時遇到的糟糕插曲，此文一出，吸引許多有相似經驗網民的共鳴。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，最近面試上一家公司業務助理的職缺，面試時主管告知她，最近業務量較大，導致原先的助理無法應付，所以想再多找一位助理幫忙分擔。沒想到原PO才剛入職，教導的助理前輩就說明只做到三月底就要離職，並告訴原PO這份職位的工作內容是真的蠻大的，該前輩雖說公司還會再徵一位助理，但卻讓原PO備感懷疑。

原PO繼續指出，「姊姊大概是整個辦公室最常打電話的人，還要外勤，但是文書工作也很多，一想到之後這些我要獨立完成就怕爆，因為這應該是兩人份的工作，姊姊目前已經做四年，動作很順暢打字也很快，但她從來沒有準時下班過，因為公司主要是外銷，所以一個出錯就比國內交易出錯還麻煩，不知道這一個月能不能交接完成」。

許多網友紛紛留言勸戒原PO，「快逃，我目前也是遇到這樣」、「還不逃就是你的不對了」、「良心建議趁早換工作，你就是來接這個職缺的！他們絕對不會再找第二位助理」、「覺得真的是急著找人來接這個缺，建議趕快逃，我現在做三個月了也準備離職」。

除此之外，有不少網友分享相同的經歷，「我跟你情況一模一樣！當時面試問主管這個缺怎麼來的，主管說因為原職位的人有個人規劃急著要走，然後主管就很急著想要我趕快來上班報到，結果進來了問同事才知道，上個人是因為覺得工作量太大負荷不來，不爽就提離職」、「我入職一個月半，業務就提離職，做到3月底。現在被強制送去駕訓班學開車、標案、報價、處理客訴。我已經不知道我是被騙進來的還是碰巧」。

面試 離職 求職

延伸閱讀

韓炸雞「起家雞」夯在哪？ 老饕激推一口味：絕不後悔

哪樣小菜是國人心目中的霸主？ 網一面倒點名「這兩味」

萵苣只能生吃嗎？ 網揭這樣料理：又香又甜超美味

飯店半透明浴室能增加情趣？ 網崩潰：根本超尷尬

相關新聞

台「百萬年薪」換成外幣其實超低薪？他嫌不值網駁：成就感很重要

身為上班族，百萬年薪可算是一個里程碑，但這樣的薪水在國外可以暢行無阻嗎？有網友質疑雖然都說外國物價較便宜，但百萬年薪換算成外幣後金額頗低，真的有人願意同薪同工卻在國外工作嗎？

她一進公司老鳥就準備辭職 網聽工作量狂勸：快逃！

許多人都有面試找工作的經驗，有些求職者在未完全熟悉工作內容下就接受聘用，進公司才發現不如自己想像。近日，一名網友在網路上以標題「剛到職就想走人」發文透露自己在求職時遇到的糟糕插曲，此文一出，吸引許多有相似經驗網民的共鳴。

開春徵才！北市就服處媒合468工作機會、最高月薪達8萬

牛年開春，首發中型徵才活動。北市勞動局就業服務處26日下午1至4時在台北青年職涯發展中心，舉辦「牛轉錢坤」中型徵才活動，...

無薪假4158人 邊境管制防疫仍為主要影響

勞動部今天公布春節過後最新減班休息（無薪假）統計，因為邊境管制因素，包含運輸倉儲業、支援服務業仍受影響，這期實施減班休息...

上班族輕鬆加薪3,200元 兼差照顧寵物任務夯

不滿意薪水零碎時間接案打工成為主流！其中寵物相關任務熱夯，只要有照顧寵物經驗或是熱愛寵物就能應徵，以幫忙照顧寵物來說，4...

北漂求職…公司提供宿舍只要月繳2500 倒胃口驚悚照連環曝光

面試者求職的過程中，都會很關心公司有什麼福利，以做為參考，特別是有一些公司若有供應食宿，更是許多民眾求職的首要選擇，不僅省了在外租房子的錢，更連吃飯錢也順便省下來了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。