北漂求職…公司提供宿舍只要月繳2500 倒胃口驚悚照連環曝光

面試者求職的過程中，都會很關心公司有什麼福利，以做為參考，特別是有一些公司若有供應食宿，更是許多民眾求職的首要選擇，不僅省了在外租房子的錢，更連吃飯錢也順便省下來了。

然而，有位網友在網路論壇Dcard上貼出幾張照片，表示有個朋友從南部北上來求職，一間算滿大的公司有提供給員工住宿，但照片一貼上來，嚇壞許多網友，連這位po文者都為朋友擔憂，並問大家，「這種宿舍2500元，你住得下去嗎？」

po文的網友指出，朋友公司提供雅房讓員工住，一個月2500元，不含水電，格局為三房一廳，而且朋友足足排了一年半才排到這個機會可以入住，結果實際看到房間超傻眼，根本又髒又小，完全沒有想住的念頭。

然而身邊許多人都還是力勸說既然排到了，就乾脆入住吧，因為真的一個月可以省下不少錢，結果朋友最後仍然有搬進去，之後po文者看到朋友傳來的照片，心裡只有一個想法，「著實佩服他的勇氣啊！」

此文和照片一出，亦引發許多網友留言熱議，「佩服朋友大便的勇氣」、「那個浴缸也太可怕」、「就算這個只要250元我也不想住」、「磁磚看了就頭皮發麻」、「我寧願去睡公園」、「很像驚悚片的場景。」

可是也有人覺得「認真打掃後還行」、「很多老宅都長這樣，頂多管線老舊」、「在那邊喊不行的，想想生活的壓力」、「在台北這樣省很多吧？」，還有人提供建議，「請人來掃，費用則全部室友分擔其實還ok」，另也有人po出各種清潔除霉的用品，直喊「看了就好想刷乾淨。」