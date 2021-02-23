是面試還是身家調查？面試官「10大NG隱私問題」你被問過嗎

面試就怕遇到這些隱私問題！

「面試」就是用人者與求職者互相了解的過程，不管是職場老手還是社會新鮮人，面試官免不了都會針對求職者過往的工作經歷、專業能力發問，不過有時候如果問太多與工作無關的私人事情，很容易讓人反感並質疑「這些問題到底跟工作有什麼關係？」

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友認為面試官詢問哪些敏感問題有侵犯隱私的疑慮，你是否心有戚戚焉呢？

image source：pexels（示意圖）

NO. 10 政治立場

政治立場一直是個敏感的話題，與家人、朋友討論政治都可能吵到翻臉不認人了，何況是只有一面之緣的面試場合。網友分享，曾遇到面試官不斷追問政治立場，不小心透露自己的政黨傾向後，對方馬上態度大變、氣氛瞬間凝結，不管說什麼面試官都聽不進去，因此奉勸求職者與面試官都盡量避免談論政治，以免因政治立場不同而在面試中大吵一架。

延伸閱讀：「醫界王陽明」只排第二名！十大「顏值爆表」帥醫師駕到

NO. 9 宗教信仰

「請問你有特定的宗教信仰嗎？」有些面試官認為，求職者若有與自己相同的宗教信仰，就會有相近的價值觀，相處起來也更融洽，但是許多網友都覺得詢問宗教信仰已超出公事範圍，而且每個人都有信仰自由，應該要尊重與自己不同宗教的人，《就業服務法》也有明文規定，雇主不得因求職者的宗教、黨派、種族、思想等予以歧視。

延伸閱讀：我是誰？我在哪？網友熱議北捷最容易迷路10大站體

NO. 8 債務狀況

有些面試官會詢問剛畢業的新鮮人是否有學貸，針對職場老鳥則會問是否有卡債、房貸等，藉此探聽對方是否有經濟壓力。雖有網友指出，這是因為面試官認為「通常有貸款壓力的比較不會隨便離職」、「公司會覺得需要錢的人抗壓性會比較好」，但許多網友仍然認為債務狀況屬於個人隱私，不方便在面試過程中透露。

延伸閱讀：年後轉職、換跑道先求心安！網友熱議10大幸福「安心產業」來了

NO. 7 租房或是買房

不少求職者在外地打拚會選擇租房，但偶爾會遇到一些面試官詢問「你現在的居住地是租的還是買的」、「房租多少」、「租金是誰付的」，甚至質疑為何不回家鄉工作省租金，讓網友傻眼表示「超扯，是想幫我算生活成本嗎」。有網友透露，面試官會問這問題，通常是因預設「房子用買的可能會覺得比較穩定，租的如果工作不順利，可能租約到期順便換工作」。

延伸閱讀：香脆多汁、原味淋醬都必嚐！全台網路熱議十大韓式炸雞店

NO. 6 星座、血型

別懷疑，真的有人資或部門主管會依照星座、血型來篩選求職者。許多網友指出「有些人還蠻迷信星座的，喜歡挑合得來的星座」，某些面試官會詢問星座、血型，聲稱「能藉此判斷你的個性」，甚至還有面試官直接表明不與某個星座共事，令網友傻眼表示「星座最好能當評選機制啦」、「怎麼會有主管用星座看人啊」。

延伸閱讀：《哲仁王后》看不夠爽？20大「類穿越韓劇」燒腦奇幻戀愛通通有

NO. 5 上份工作薪水多少

「你上一份工作的薪水是多少？」這問題可說是部分面試官的必考題，雖然有網友指出上一份薪水可以幫助公司核薪，但許多網友認為，「薪資應該看公司賦予此工作的價值以及求職者的能力來給薪」、「有制度的公司知道如何衡量員工薪資」，況且許多公司都有和員工簽訂薪資保密協議，「公司要求薪資保密，卻要你提供之前的薪資，不是很好笑嗎？」

延伸閱讀：送這些小心被誤會！10大「曖昧系禮物」背後暗示超母湯

NO. 4 家庭背景與詳細資料

有些面試官聽完求職者的自我介紹後，會閒聊對方的家庭狀況，諸如父母的年齡、職業、身高體重，甚至還會詢問求職者家裡有幾個兄弟姊妹、收入分別是多少，讓網友感到非常不舒服，質疑「到底是我家人要來工作，還是我要來工作」。有內行網友透露，面試問家庭狀況其實是用來砍薪，「如果家裡有錢，反正是來做健康的，可以找藉口不付薪水」。

延伸閱讀：讓「斷捨離」變得好簡單！十大出清管道助你揮別過去

NO. 3 婚姻狀況與生育計畫

網友分享，許多公司為了避免員工請婚假、育嬰假，會在面試過程中詢問「近期有沒有結婚打算」，針對女性求職者還會細問「有生小孩嗎」、「有什麼生育計畫」，假定有小孩的女性員工會將心思放在家庭而非工作上，網友感嘆「誰還敢生小孩？怕說了連工作都應徵不上了」，但也有網友認為「因為結不結婚而要不要錄取你的公司，真的不去也罷」。

延伸閱讀：當紅虛擬偶像別只知道Peko！網友熱議20大台灣VTuber來了

NO. 2 有無交往對象與詳情

「你有男／女朋友嗎？」不少網友分享面試官很愛問這個問題，不只讓人心裡不舒服，還可能陷入兩難：回答有，就會被追問「交往多久」、「另一半是什麼職業」等無關工作的詳細資訊；回答沒有，也可能被問「那為什麼不想交」，不知如何回應，令網友無奈表示「問這些是要挑新好媳婦是不是？我都以為我是去相親的」、「真的有問的必要嗎」。

延伸閱讀：別再說是為我好！10大親情慣用「情緒勒索金句」讓人心累又窒息

NO. 1 性傾向問題

2020年底，一名網友在臉書發文指控，臺虎精釀面試詢問「你人生有沒有勇敢冒險的事情」，求職者回答「出櫃」，卻遭面試官回應「這也算喔」，有歧視之嫌。雖然該事件引起網友兩極評論，但確實讓許多網友開始討論，面試時要更謹慎處理性傾向相關的問題，「在職場上會刻意迴避無關職務的敏感話題，以免造成彼此尷尬」、「表現出來的態度應該多加留意，不然有時就是會產生說者無意，聽者有心的情況」。

延伸閱讀：遭爆「面試歧視同志」？ 臺虎精釀發聲明稿道歉 網友兩派意見戰翻

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月19日至2021年02月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『面試隱私問題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

小編精選新聞不錯過，快加入

【網路溫度計LINE群組】

LINE Notify娛樂大重點 http://line.me/ti/g/Yh_lkO1Jts LINE Notify時事最精華 http://line.me/ti/g/0dJNYFTFsw LINE Notify政治大事 http://line.me/ti/g/5tC7wV3SOO 【網路溫度計telegram】 telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk



