辭業務「改跑外送」主因不是為錢！ 內行指：上班族的悲哀

外送員的上班時間彈性，想什麼時候上工都可以，因此也吸引許多學生族群利用課餘時間打零工，但日前卻有一名網友分享，自己的朋友竟然辭掉月薪3萬多的業務工作，去當外送員。該友人也透露，其實兩份工作的報酬、工作時數差不多，也沒有比較輕鬆，不過對方認為自己做了正確決定。

原PO在PTT的閒聊板上說明，原本覺得朋友轉行當外送員的原因是薪水相對高，不然不會輕易的辭掉原本的業務工作，在外日曬雨淋的跑外送，畢竟多數人都會覺得外送是作為兼差賺外快的工作較適合，再加上整天在車陣穿梭的風險也比較高，相較於原本業務薪水穩定、有年終、例假的工作，全職外送應沒比較好。

但事後詢問朋友後才知道，其實外送員和原本的業務工作薪水差不多，工作量也沒有比較少，其實做起來都很累，但他還是選擇跑外送，最大原因就是「因為外送員沒有一般職場長官的霸凌，和同事之間鬥爭的事情」，讓他覺得心情上沒什麼壓力，睡眠品質變好很多，生活比較自由一點了。

此文一出，引起不少網友共鳴，紛紛認同上班族最累的往往不是工作本身，而是和同事、上司之間的勾心鬥角，「不是每個人都有辦法適應體制裡社會化的生活」、「朋友文組畢業25k也被長官同事霸凌，後來跑去東部開砂石車年薪150，最近剛買房」、「出社會幾年就知道台灣職場比起資方壓榨，更麻煩的是鬥爭搞小團體背刺，不知是民族劣根性還是太閒」、「因為外送接單你可以完全決定要不要接這筆單，上班不行啊。」