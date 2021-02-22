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參加面試要求帶「手寫履歷」她不解 網歪樓：字醜先放棄
許多人參加面試會自備履歷，但「手寫」這種要求你聽過嗎？一名女網友日前接到面試通知，人資提醒面試時要附上「手寫的完整履歷」，此要求讓她疑惑又不解，為了得到解答只好發文求助。
原PO在「Dcard」發文表示，收到一間小公司的面試通知，雙方已經約好時間，但當確認面試是否需要攜帶履歷表時，對方卻要求要附上「手寫完整履歷」，認知上應該不是超商10元一疊的填空簡歷，而且人資說面試時會再提供一份公司制式表格填寫，讓她頓時感到難以理解。
原PO透露，有在想是買大張的空白履歷表還是全部自己排版手寫，原先想寄email詢問人資，又怕會打擾造成麻煩及留下不好印象，想問各位有沒有類似經驗或什麼看法。
貼文一出，網友們留言回應，「字醜的我會直接放棄換別間」、「可能是不想收到人力銀行直接印出來的」、「可能會想看你字體工不工整」、「只被要求要手寫自傳，當天帶去面試，格式是公司提前提供的」。
也有網友分享手寫履歷的經驗，「日商、長榮、公股銀行都被要求手寫履歷」、「在日本很多大公司也都要求要手寫，聽說是看字可以看出這個人的個性」、「長榮、日商都手寫，寫錯直接哭，打掉重頭來」。
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