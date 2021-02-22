快訊

2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

參加春酒對女記者襲胸摸臀 前立委服務處主任遭判7年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參加面試要求帶「手寫履歷」她不解 網歪樓：字醜先放棄

聯合新聞網 / 綜合報導
人資要求帶手寫履歷，網友聽完疑惑不解。示意圖／ingimage
人資要求帶手寫履歷，網友聽完疑惑不解。示意圖／ingimage

許多人參加面試會自備履歷，但「手寫」這種要求你聽過嗎？一名女網友日前接到面試通知，人資提醒面試時要附上「手寫的完整履歷」，此要求讓她疑惑又不解，為了得到解答只好發文求助。

原PO在「Dcard發文表示，收到一間小公司的面試通知，雙方已經約好時間，但當確認面試是否需要攜帶履歷表時，對方卻要求要附上「手寫完整履歷」，認知上應該不是超商10元一疊的填空簡歷，而且人資說面試時會再提供一份公司制式表格填寫，讓她頓時感到難以理解。

原PO透露，有在想是買大張的空白履歷表還是全部自己排版手寫，原先想寄email詢問人資，又怕會打擾造成麻煩及留下不好印象，想問各位有沒有類似經驗或什麼看法。

貼文一出，網友們留言回應，「字醜的我會直接放棄換別間」、「可能是不想收到人力銀行直接印出來的」、「可能會想看你字體工不工整」、「只被要求要手寫自傳，當天帶去面試，格式是公司提前提供的」。

也有網友分享手寫履歷的經驗，「日商、長榮、公股銀行都被要求手寫履歷」、「在日本很多大公司也都要求要手寫，聽說是看字可以看出這個人的個性」、「長榮、日商都手寫，寫錯直接哭，打掉重頭來」。

Dcard 面試 履歷表

延伸閱讀

家變垃圾場！長輩狂囤積雜物 他崩潰：20年只整齊3次

老饕讚黑白切必點「菊花肉」 加碼揭曉「老鼠肉」真面目

超市找不到菜頭！店員說有賣以為被耍 真相讓她臉綠網笑瘋

年薪70萬超商店長「親友要她辭職」 網勸留下才是好選擇

相關新聞

參加面試要求帶「手寫履歷」她不解 網歪樓：字醜先放棄

許多人參加面試會自備履歷，但「手寫」這種要求你聽過嗎？一名女網友日前接到面試通知，人資提醒面試時要附上「手寫的完整履歷」，此要求讓她疑惑又不解，為了得到解答只好發文求助。

中高齡就業專法相關計畫申請辦法 QA一次看懂

台灣自109年起人口呈現負成長，勞動部勞動力發展署今天公告中高齡者及高齡者就業促進法相關計畫，並於今天開始受理，中央社製...

年薪70萬超商店長「親友要她辭職」 網勸留下才是好選擇

職涯路上總會面臨是否該換工作的選擇，近日一名女網友透露，今年25歲擔任超商直營店長，雖然薪水高但礙於輪休制度，犧牲掉不少與家人相處的時光，因此有了辭職的念頭，但自己沒有特別技能，讓她對未來感到徬徨。

3移工因疏失「被逾期」 勞團：藍領移工淪次等非公民

台灣國際勞工協會（TIWA）近一年間接獲3名逾期居留移工申訴，指原本託付仲介辦理新的居留證，卻因仲介及雇主疏忽，導致移工...

年後找工作 勞動部邀企業提供中彰投1706職缺

春節過後，許多人領了年終獎金想換新工作，勞動部勞動力發展署中彰投分署為此25日起分別在台中、彰化、員林、南投辦理5場次系...

「上班族鐵了心要換工作」 這些數字顯示 牛年大家超想轉職

2月份線上工作機會也達70.2萬個，創5年同期次高，更是連續三個月突破70萬大關，其中又以營建、法律、醫療衛生業徵才力道最強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。