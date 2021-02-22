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年薪70萬超商店長「親友要她辭職」 網勸留下才是好選擇

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友擔任超商直營店長，想換工作但又沒有特別技能，讓她對未來感到徬徨。示意圖／ingimage
女網友擔任超商直營店長，想換工作但又沒有特別技能，讓她對未來感到徬徨。示意圖／ingimage

職涯路上總會面臨是否該換工作的選擇，近日一名女網友透露，今年25歲擔任超商直營店長，雖然薪水高但礙於輪休制度，犧牲掉不少與家人相處的時光，因此有了辭職的念頭，但自己沒有特別技能，讓她對未來感到徬徨。

原PO在「Dcard發文表示，大學畢業就到超商工作，目前是月薪4.5萬的直營店長，算上年終和考績薪資年薪有70萬左右，薪水高但需擔負業績責任及輪班，加上休假時間跟家人不同調，心情難免感到煩躁，想換工作但又沒有特別技能，「跳行政很多公司只開2.8-3.2萬，等於薪水直接少1萬以上」。

不過，家人認為換工作能一起週休二日，因此支持離職決定，但她覺得薪水變少降低出去玩的慾望，而朋友建議「狠下心趕快跳槽，不然久了就會習慣沒熱情」，對此原PO好奇詢問「這種情況大家會怎麼選？」

貼文一出，多數網友勸原PO不要離職，「我認為薪資高蠻重要，畢竟又不是沒休假，妳還是有陪家人，只是沒辦法常出去玩而已」、「行政也是在打雜，薪水萬年難升，而且永遠不會破70k，供妳參考」、「年薪70以上還要跳，除非妳覺得這行業做不久，如果很穩定就一直做下去吧！」、「我會繼續待，除非找得到比現在更高的薪水，再者有的就算有技術，也不見得有高薪水」。

此外，也有人提出建議，「妳會的就是管理，店長總要管理人力和店面營運，如何包裝自己找到下一份45K，週休二日的工作才是妳應該想的，不然就增進自己能力，找其他新出路，再做幾年沒轉職，妳就不會轉了」、「利用時間自我進修成長，準備好了就可以轉換或是開店」、「可以去創造一個自己有興趣的副業，好好利用這筆相對較高的收入，去學習其他技能，當作投資自己」。

薪水 Dcard 高薪 超商 離職

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