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高學歷菜鳥赴台積電任「這職位」 讓台大生驚：太浪費

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電是許多理科生的夢幻工作，裡面也充斥著各類人才。而近日有名台大生在網路上表示，偶然發現一名台大電機碩士畢業的校友將到台積電擔任產品工程師，直呼都有這樣的學歷了，「不會太浪費嗎？」文章一出也引發網友兩方的看法。

這名台大生日前在Dcard發文指出，他在網路上偶然看到一個人說自己將去台積電當產品工程師，而好奇之下，他點進去看對方的學歷，才發現是「交大電機學士、台大電機碩士」的高材生。原PO續指，這樣的學歷去台積電當產品工程師，難道不會太浪費嗎？

對此，底下網友紛紛表示，「產品已經是食物鏈頂端了，跟FA同一級，有些RD還比產品操」、「還好吧，G產品（台積電產品工程師）也算食物鏈高層了，比產線三寶都好太多了」、「G產品很爽吧，不用輪班然後準時上下班」、「四大電類學碩在產品根本很多，連整合隨便抓都一堆這種背景的」。

不過也有另外一派人說，「太浪費聰明才智了，應該拿個PhD學位，再進去直接變33，可以少奮鬥好幾年，可惜呀可惜」、「過水累積一下經驗，就可以準備離開去外商了」、「我看過的產品都沒在準時的，這學歷幹嘛不去豬屎屋（IC設計公司）」；不過對此也人有說，「看透豬屎屋，不少晚上也得加班，去GG Product當食物鏈上層，客戶之下，萬人之上也不錯」。

事實上，產品工程師這個職務大致上為確保每個生產環結緊緊相扣，從設計到最後封裝都要在狀況內，簡而言之就是負責產品的全部製程。不過每家公司對其的定位不盡相同，有些工作偏向「客服」，針對客戶需求作出回饋；有些則是隸屬特定部門，例如研發部，主要對產品進行驗證、測試。

台積電 台大 Dcard

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