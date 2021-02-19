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面試怎說才能增加錄取率？資深前輩提醒「這兩個字」是地雷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上詢問面試時該說什麼才能表達自己，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上詢問面試時該說什麼才能表達自己，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

面試找工作是許多畢業生初入職場的必經過程，許多企業除了求職者的學歷和能力外，面試時的談吐也是求職十分重要的一環。有網友在網路上求救，表示近日接到面試通知，詢問要如何表達才能給面試官留下深刻印象？此文一出，立刻吸引許多資深求職者分享意見。

一名網友日前在PTT上以標題「面試時想自信的表達自己？」發文，表示最收到一家公司的面試通知，面試完若覺得滿意，自己就打算在面試時說「雖然我在這個領域還是新手，但我很有熱忱和興趣，也願意好好學習，希望貴公司給我一個機會！」，想藉此提升好感度，因此想詢問有經驗的網友們，這樣是否能充分表現出對這份工作的熱忱，同時也能給人留下好印象？

沒想到許多網友認為使用「學習」兩個字不合適，「發你薪水不是叫你來學習的」、「學習這個關鍵字一出來就自爆了」、「不行，之前團體面試在我前面新人的就是這樣講，然後輪到我我就說，我不是來學習的，這份工作該做什麼需要什麼我很清楚，面試後那個梯次只有我上」、「你可以講你學習力很好，但不能說你是來公司學習的」、「公司是付錢要你工作，不是來讓你來學習的」。

還有部分網友提供原PO實用的範例，「我會說我在這個領域是新手，但因為我過去有具體經驗」、「背公司相關資料給面試官聽，展現實質的熱忱和興趣給人看比口頭說說場面謙卑話好」、「第一次面試，你要說你有什麼技能要發揮，然後再說從全新的領域迎接挑戰」。

除此之外，也有網友直言，「我反而覺得可以耶，因為如果你是新鮮人或對該領域真的不熟，除了這樣講你還能說什麼？」、「有的面試官不喜歡聽到你說要來學習，有的卻很喜歡你很謙虛說願意好好學習」、「本來就是自由心證，你講的沒對或錯，有經驗有證照的你要如何贏其他人」。

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